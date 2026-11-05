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Clima en Tucumán: cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, Tucumán presenta un día nublado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 26°. La humedad será alta y se espera poco viento durante la jornada.

05/11/2026 | 00:27Redacción Cadena 3

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Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán se encuentra cubierto por nubes, con una temperatura actual de 19°. La sensación térmica es similar, alcanzando los 19°. La humedad es alta, llegando al 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 2 m/s desde el sureste, con una presión atmosférica de 1017 hPa.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 26°. Las condiciones del tiempo se mantendrán mayormente nubladas, con escasas probabilidades de lluvia. La humedad alta y el viento leve contribuirán a un ambiente cálido y algo pesado durante el día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 32°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 24°, con cielo cubierto. El domingo 8 de noviembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 26°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 9 de noviembre, la mínima será de 16° y la máxima de 32°, con cielo despejado. Finalmente, el martes 10 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 33°, con cielo claro.

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