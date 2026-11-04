Cómo es el megaoperativo de seguridad que prepara Córdoba para el papa León XIV: 14 mil efectivos

FOTO: Cómo es el megaoperativo de seguridad que prepara Córdoba para el papa León XIV.

En el marco de los preparativos por la histórica llegada del papa León XIV a la Argentina, el comandante general Héctor Gabriel González, jefe de la Región III de la Gendarmería Nacional y titular del Comando Unificado Federal, brindó este miércoles en Cadena 3 los detalles del imponente dispositivo de seguridad y logística desplegado en la provincia.

El jefe militar destacó que la coordinación entre las fuerzas federales, la Policía de Córdoba, bomberos, salud pública y las dependencias municipales involucra a cerca de 14.000 efectivos en total.

González transmitió tranquilidad a la población y aseguró que se han analizado exhaustivamente todas las hipótesis operativas —desde emergencias médicas hasta la contención de niños extraviados— para garantizar que los peregrinos vivan la jornada con absoluta serenidad.

Respecto al acto central en el predio de FAdeA, el comandante detalló que la apertura de puertas se realizará a las 18 del lunes y el cierre del acceso general está previsto a las 7 del martes, el día de la misa.

Se estima una concurrencia de hasta 750.000 personas en el predio, contemplando además el espacio alternativo "Papa Fest" al otro lado de la Circunvalación para quienes no logren ingresar.

Asimismo, el predio contará con puestos de hidratación, carpas sanitarias, hospitales de campaña y un sistema de transporte gratuito desde el estacionamiento del Estadio Mario Alberto Kempes destinado exclusivamente a personas con discapacidad o movilidad reducida.

En materia de recomendaciones a los asistentes, González solicitó descargar previamente al celular los itinerarios y mapas oficiales, advirtiendo que las conexiones por plataformas como WhatsApp o internet móvil se verán saturadas por la multitud, siendo preferible el uso del SMS tradicional.

Remarcó la prohibición estricta de ingresar con envases de vidrio, elementos cortantes, bebidas alcohólicas, armas o drones, sobre los cuales regirá una restricción total del espacio aéreo.

Del mismo modo, pidió comprensión a la ciudadanía ante los desvíos y cortes de tránsito en la avenida Colón y vías aledañas desde días previos al paso de la comitiva.

Sobre la movilidad del Santo Padre, el titular del Comando Unificado reveló que el Papamóvil que se utilizará en Córdoba permanece bajo custodia de la Gendarmería Nacional en Colonia Caroya.

El pontífice recorrerá los cuadrantes de FAdeA en este vehículo antes de la celebración eucarística.

Posteriormente, la cápsula de traslado lo llevará hasta la avenida Colón frente a la Jefatura de Policía para abordar nuevamente el papamóvil y saludar a los fieles a lo largo de la arteria principal hasta el Arzobispado y la Catedral, finalizando su trayecto hacia el Aeropuerto Taravella en un vehículo oficial con ventanillas bajas para no perder el contacto visual con la gente.

Por último, el comandante González confirmó la presencia del fiscal general federal, Carlos María Casas Nóblega, e integrantes del Poder Judicial y unidades de investigación en el mismo predio de FAdeA para intervenir de manera inmediata ante cualquier eventualidad o delito menor.

Aclaró que no existen alertas de riesgo o amenazas sobre la visita y subrayó que todo el esfuerzo interagencial tiene como objetivo resguardar tanto la integridad del líder religioso como la de cada participante.

Concluyó invitando a toda la comunidad cordobesa y a los peregrinos del país a sumarse con entusiasmo a un acontecimiento imborrable y lleno de emoción.

Entrevista de "Amamos Argentina".