Detuvieron al DJ de L-Gante por tráfico de drogas sintéticas y cocaína en Buenos Aires
En un operativo, se capturó a un joven de 21 años y a tres cómplices, mientras que uno logró escapar. La banda operaba en la zona oeste.
FOTO: Detenido el DJ de L-Gante por tráfico de drogas sintéticas y cocaína en Buenos Aires
Un joven de 21 años, identificado como el DJ de L-Gante, fue arrestado este miércoles en la localidad de General Rodríguez, bajo la acusación de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en esa región del conurbano bonaerense.
La investigación, que incluyó varios allanamientos, resultó en la captura de Tiziano Grandan Laihacar, alias 'Tisi', quien tiene un estrecho vínculo con el famoso cantante de cumbia. En el mismo operativo, también fueron detenidos otros tres individuos, mientras que uno logró darse a la fuga.
Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron 860 gramos de Tusi (cocaína rosa), con un valor estimado en casi 26 millones de pesos, además de un arma de fuego y otros elementos relevantes para la causa.
Los miembros de la banda operaban bajo la modalidad de delivery, ofreciendo las sustancias en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste, de acuerdo con lo informado por las fuerzas policiales.
Las causas de L-Gante
L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, enfrenta diversas causas judiciales, siendo la más reciente iniciada en agosto pasado tras la denuncia de una mujer y su pareja, quienes lo acusaron de amenazas, lo que llevó a la emisión de una orden de restricción.
Previamente, en mayo de 2024, la justicia le había impuesto una sentencia de tres años en suspenso por 'amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño'.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido?
El DJ de L-Gante, Tiziano Grandan Laihacar, de 21 años.
¿Qué delitos se le imputan?
Tráfico de drogas sintéticas y cocaína.
¿Dónde ocurrió la detención?
En General Rodríguez, en la zona oeste del conurbano bonaerense.
¿Cuántos fueron arrestados?
Cuatro personas, incluido el DJ, mientras que uno escapó.
¿Qué se secuestró en los operativos?
Se incautaron 860 gramos de Tusi y un arma de fuego.
[Fuente: Noticias Argentinas]