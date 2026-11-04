Detuvieron al DJ de L-Gante por tráfico de drogas sintéticas y cocaína en Buenos Aires

FOTO: Detenido el DJ de L-Gante por tráfico de drogas sintéticas y cocaína en Buenos Aires

Un joven de 21 años, identificado como el DJ de L-Gante, fue arrestado este miércoles en la localidad de General Rodríguez, bajo la acusación de formar parte de una banda dedicada a la venta de drogas sintéticas y cocaína en esa región del conurbano bonaerense.

La investigación, que incluyó varios allanamientos, resultó en la captura de Tiziano Grandan Laihacar, alias 'Tisi', quien tiene un estrecho vínculo con el famoso cantante de cumbia. En el mismo operativo, también fueron detenidos otros tres individuos, mientras que uno logró darse a la fuga.

Durante los procedimientos, las autoridades secuestraron 860 gramos de Tusi (cocaína rosa), con un valor estimado en casi 26 millones de pesos, además de un arma de fuego y otros elementos relevantes para la causa.

Los miembros de la banda operaban bajo la modalidad de delivery, ofreciendo las sustancias en boliches, quintas y barrios cerrados del corredor oeste, de acuerdo con lo informado por las fuerzas policiales.

Las causas de L-Gante

L-Gante, cuyo nombre real es Elián Valenzuela, enfrenta diversas causas judiciales, siendo la más reciente iniciada en agosto pasado tras la denuncia de una mujer y su pareja, quienes lo acusaron de amenazas, lo que llevó a la emisión de una orden de restricción.

Previamente, en mayo de 2024, la justicia le había impuesto una sentencia de tres años en suspenso por 'amenazas coactivas, amenazas calificadas, amenazas simples y daño'.