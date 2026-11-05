Clima en Salta: cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, el clima en Salta se caracteriza por un estado de cielo con lluvias ligeras y una temperatura actual de 17°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 88%, lo que genera una sensación térmica similar. La visibilidad es de 7000 metros y el viento sopla a 3 m/s desde el noroeste.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 27°. A lo largo del día, las condiciones de lluvia ligera podrían persistir, lo que mantendrá el ambiente fresco y húmedo. La presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa, lo que indica estabilidad en la atmósfera.

Para el pronóstico extendido, el viernes 6 de noviembre se espera una mínima de 14° y una máxima de 33°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 7 de noviembre, las temperaturas descenderán, con una mínima de 11° y una máxima de 24°, y se anticipan lluvias ligeras. El domingo 8 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 11° y 25°, con cielo parcialmente nublado. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se espera una mínima de 14° y una máxima de 31°, con cielo despejado.

En resumen, el clima en Salta para este jueves 5 de noviembre será fresco y húmedo, con lluvias ligeras que podrían persistir durante el día. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas y tomar precauciones al salir.