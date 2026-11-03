¿Por qué sube el riesgo país?

Por Adrián Simioni

La suba del riesgo país refleja las dudas sobre la capacidad de la Argentina para conseguir los dólares que necesita para pagar su deuda y sostener la estabilidad cambiaria. A los vencimientos se suman la incertidumbre por las elecciones presidenciales de 2027 y un contexto internacional que también presiona sobre los bonos.

El indicador elaborado por JP Morgan llegó este martes a los 808 puntos básicos, tres unidades por encima del cierre anterior. La escalada acompaña la caída de las cotizaciones de los títulos argentinos y mantiene elevado el costo de obtener financiamiento.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de la deuda soberana y el de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, utilizados como referencia. Cuando aumenta la desconfianza, los inversores exigen un rendimiento mayor para asumir el riesgo argentino. Si venden esos bonos y sus precios bajan, sus rendimientos suben y el indicador puede aumentar.

Para el Estado, la consecuencia es concreta: refinanciar los vencimientos se vuelve más caro. Si las tasas exigidas resultan demasiado elevadas, emitir nueva deuda deja de ser una alternativa conveniente y el Gobierno necesita conseguir las divisas por otras vías.

El horizonte hasta las elecciones de 2027 incluye vencimientos estimados en al menos US$20.000 millones. La pregunta que atraviesa al mercado es de dónde saldrán esos recursos si la Argentina no recupera el acceso al crédito a un costo sostenible.

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca transmitir tranquilidad con dos señales: la expectativa de un ingreso importante de dólares y la continuidad de una política que limite la cantidad de pesos. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, también ratificó esa orientación. El mensaje oficial apunta a descartar una expansión monetaria y fiscal con fines electorales.

El Gobierno destaca el superávit comercial como una fuente de divisas. Sin embargo, los dólares que ingresan por las exportaciones no se convierten automáticamente en recursos del Tesoro. También deben atenderse importaciones, otras obligaciones externas y la demanda privada de moneda extranjera.

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Ese último punto cobra relevancia ante un escenario electoral incierto. Si empresas y ahorristas buscan cobertura en dólares, aumenta la demanda de divisas. Según cómo se canalice y cómo respondan las autoridades, esa presión puede dificultar la acumulación de reservas o exigir el uso de recursos para contener la tensión cambiaria.

La incertidumbre política también alcanza al período posterior a las elecciones. Los inversores evalúan tanto la capacidad de pago del Gobierno actual como la continuidad de las políticas económicas durante el próximo mandato. Las dudas sobre qué programa aplicaría una eventual administración opositora agregan interrogantes, aunque un cambio de gobierno no implica por sí mismo un incumplimiento de la deuda.

En el frente externo, las elecciones legislativas de este martes en Estados Unidos concentran la atención por su posible efecto sobre el margen político de Donald Trump para sostener la asistencia a la Argentina.

El oficialismo ha presentado un respaldo potencial de US$75.000 millones, que reúne distintos instrumentos y fuentes de recursos. Esa cifra requiere una distinción: las reservas, los acuerdos de intercambio de monedas y las herramientas de intervención tienen condiciones de utilización diferentes y no equivalen a dólares de libre disponibilidad inmediata.

A las dudas locales se suma la volatilidad internacional. Una menor disposición de los inversores a asumir riesgos puede provocar ventas de bonos de países emergentes y presionar también sobre los títulos argentinos. De todos modos, el deterioro reciente de la deuda argentina fue mayor que el registrado en otros mercados de la región, lo que muestra el peso de los factores propios.

La estrategia oficial enfrenta, además, una tensión entre estabilidad y actividad. Restringir la liquidez puede ayudar a moderar la demanda de dólares, pero, si también dificulta el crédito y demora la recuperación económica, puede afectar las perspectivas electorales del Gobierno y alimentar la incertidumbre que busca reducir.

Para que el riesgo país baje de manera sostenida, el mercado necesita señales de que la Argentina podrá acumular reservas, afrontar los pagos y mantener condiciones económicas previsibles más allá de las elecciones.

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