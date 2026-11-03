FOTO: Ruta 11: un auto despistó y volcó en una alcantarilla a la altura de Coronda

Un hombre que viajaba como único ocupante del vehículo fue trasladado al hospital local con lesiones de consideración. El siniestro obligó a reducir la circulación en el kilómetro 109, en sentido hacia Rosario.

Un automóvil despistó y terminó volcado en una alcantarilla en el kilómetro 109 de la ruta 11, a la altura de Coronda. Como consecuencia del siniestro vial, el único ocupante del vehículo, un hombre, sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al hospital de esa localidad.

De acuerdo con la información preliminar, no habría intervenido ningún otro vehículo en el hecho. Tras el accidente, se dispuso una reducción de calzada sobre el carril lento, en sentido hacia Rosario, debido a los trabajos realizados en el lugar.

Desde las autoridades solicitaron circular con precaución por ese tramo de la ruta mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.