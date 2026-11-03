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Ruta 11: un auto despistó y volcó en una alcantarilla a la altura de Coronda

De acuerdo con la información preliminar, no habría intervenido ningún otro vehículo en el hecho. El conductor fue trasladado a un hospital local.     

03/11/2026 | 18:37Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

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Ruta 11: un auto despistó y volcó en una alcantarilla a la altura de Coronda

FOTO: Ruta 11: un auto despistó y volcó en una alcantarilla a la altura de Coronda

Siniestro vial en la ruta 11.

FOTO: Siniestro vial en la ruta 11.

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Un hombre que viajaba como único ocupante del vehículo fue trasladado al hospital local con lesiones de consideración. El siniestro obligó a reducir la circulación en el kilómetro 109, en sentido hacia Rosario.

Un automóvil despistó y terminó volcado en una alcantarilla en el kilómetro 109 de la ruta 11, a la altura de Coronda. Como consecuencia del siniestro vial, el único ocupante del vehículo, un hombre, sufrió lesiones de consideración y fue trasladado al hospital de esa localidad.

De acuerdo con la información preliminar, no habría intervenido ningún otro vehículo en el hecho. Tras el accidente, se dispuso una reducción de calzada sobre el carril lento, en sentido hacia Rosario, debido a los trabajos realizados en el lugar.

Desde las autoridades solicitaron circular con precaución por ese tramo de la ruta mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un automóvil despistó y volcó en una alcantarilla en la ruta 11.

¿Quién fue afectado? Un hombre, único ocupante del vehículo, sufrió lesiones de consideración.

¿Cuándo sucedió? El incidente ocurrió en el kilómetro 109 de la ruta 11.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? A la altura de Coronda, en la ruta 11.

¿Por qué se redujo la circulación? Debido a los trabajos realizados en el lugar tras el accidente.

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