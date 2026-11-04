Ratifican pericias en el caso Loan: testimonios claves sobre vehículos involucrados

Buenos Aires, 4 noviembre (NA) -- Una licenciada en Criminalística ratificó este miércoles los resultados positivos de las pericias odorológicas en el Ford Ka y la Ford Ranger, vehículos pertenecientes a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava y el ex capitán de la Armada Carlos Pérez, dos de los acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.

La perito Tamara Muniagurria fue una de las testigos que declaró ante el Tribunal Federal de Corrientes, donde consignó haber presenciado el peritaje realizado el 21 de junio de 2024 junto a su compañera Esquivel. La especialista indicó la ubicación de los frascos, que eran intercambiados entre las pruebas.

En este sentido, confirmó los resultados positivos que arrojó el estudio en el auto y la camioneta, al tiempo que también ratificó las conclusiones negativas en el Volkswagen Voyage.

Según informaron fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, Sergio Roberto Montenegro, suboficial de la Policía Federal, consignó que su función durante las actuaciones fue principalmente la de chofer y apoyo logístico.

Indicó que no realizaba tareas periciales ni dirigía diligencias investigativas. Respecto de la inspección de la Ford Ranger, aclaró que no era una función que le correspondiera.

Otro de los citados fue Walter Emanuel Sosa, miembro de la División Pericias Tecnológicas de la PFA, quien refirió haber intervenido en tareas de extracción de información de teléfonos celulares mediante el sistema UFED. Explicó que el procedimiento consiste en abrir el material con testigos, documentarlo mediante actas y conectar los dispositivos al sistema para intentar extraer sus datos.

Sobre el teléfono de Camila Núñez, recordó haber intervenido, aunque no pudo precisar con seguridad el resultado de la extracción.

Además, aclaró que su función era extraer información, no analizar su contenido, motivo por el cual no pudo aportar conclusiones sobre las comunicaciones recuperadas.

Otras declaraciones

Hernán Paul Alfonzo, subinspector de la PFA, señaló que se encontraba a cargo de una oficina de investigación y que colaboró con el personal desplazado desde Buenos Aires, al tiempo que confirmó haber recibido información, a través de su personal, sobre la existencia de una camioneta vinculada al ex comisario Walter Maciel en un taller mecánico, situación que transmitió al Comando Unificado Corrientes.

Uriel Rossi, inspector de la PFA, sostuvo que integró el equipo de criminalística que intervino en la inspección de la Ford Ranger el 30 de junio de 2024 y precisó que su tarea consistía en colaborar con los especialistas, preparando y acomodando los materiales necesarios para el procedimiento. Identificó como coordinador al principal Salica, pero no recordó los resultados de la inspección.