Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre
Este jueves 5 de noviembre, Córdoba presentará un día soleado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 27°. La humedad será del 74% y el viento soplará a 3 km/h.
FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el cielo en Córdoba se presenta con un clear sky, con una temperatura actual de 16°. La sensación térmica es de 16°. La humedad se encuentra en un 74%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 km/h desde el noroeste y la presión atmosférica es de 1017 hPa.
El clima hoy jueves 5 de noviembre
Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. Las condiciones serán ideales para disfrutar del aire libre, ya que no se prevén lluvias. La humedad del 74% y el viento ligero contribuirán a un ambiente agradable durante el día.
Pronóstico extendido
Los próximos días en Córdoba se presentarán variados. El viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 27°, con cielo despejado. El sábado 7 de noviembre, la temperatura mínima será de 13° y la máxima de 22°, con probabilidad de light rain. Para el domingo 8 de noviembre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 25°, con cielo despejado. El lunes 9 de noviembre, la mínima será de 14° y la máxima de 26°, también con cielo despejado. Finalmente, el martes 10 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con algunas nubes.
Lectura rápida
¿Cuál es el clima actual en Córdoba?
El cielo está despejado, con una temperatura de 16° y una humedad del 74%.
¿Qué temperaturas se esperan hoy?
La mínima será de 14° y la máxima alcanzará los 27°.
¿Habrá lluvias hoy?
No se prevén lluvias para la jornada de hoy en Córdoba.
¿Cómo estará el clima en los próximos días?
El viernes será soleado, el sábado habrá lluvias ligeras y el resto de la semana se espera buen clima.
¿Qué condiciones de viento hay en este momento?
El viento sopla a 3 km/h desde el noroeste.