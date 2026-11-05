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Clima en Santa Fe: cómo estará el tiempo este jueves 5 de noviembre

Este jueves 5 de noviembre, Santa Fe tendrá una temperatura mínima de 12° y una máxima de 31°. El cielo estará despejado y se espera un día cálido con baja probabilidad de lluvias.

05/11/2026 | 00:16Redacción Cadena 3

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Alertas

No se han emitido alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 13°. La humedad se encuentra en un 88%, lo que genera un ambiente algo húmedo. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 1 m/s desde el oeste.

El clima hoy jueves 5 de noviembre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 12° y la máxima alcance los 31°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad de 1 m/s, y la humedad se mantendrá alta, alrededor del 88%. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y cálido.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Santa Fe traerán variaciones en el clima. Para el viernes 6 de noviembre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 32°, con probabilidad de lluvias ligeras. El sábado 7 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con lluvias moderadas. El domingo 8 de noviembre, se espera un cielo despejado, con mínimas de 10° y máximas de 23°. El lunes 9 de noviembre, la temperatura oscilará entre 10° y 27°, también con cielo despejado. Finalmente, el martes 10 de noviembre, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 29°, con nubes cubriendo el cielo.

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