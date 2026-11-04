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Llega a Córdoba la tercera edición de "Mercado de viajes" con más de 150 expositores

Será el siete y ocho de noviembre en el Centro de Convenciones. La entrada es libre y gratuita para el público general.

04/11/2026 | 17:52Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Mercado de Viajes contará con 150 expositores.

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El Mercado de Viajes, organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes, se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre en el Centro de Convenciones de Córdoba. La entrada es libre y gratuita, y se esperan más de 150 expositores que ofrecerán una amplia variedad de destinos y promociones.

Diego Obregón, representante de la Asociación, comentó en diálogo con Cadena 3: "El mercado de viajes tiene por su génesis de cuando arrancó, de que haya promociones del día para el día, diferentes beneficios para aquellas personas que quieran avanzar en el armado de sus vacaciones".

Durante el evento, los asistentes podrán acceder a ofertas exclusivas de agencias de viajes. Obregón destacó: "Las agencias arman promociones exclusivas que puedan llegar a interesarles a la familia o a las personas que visiten mercado de viajes".

El evento también incluirá sorteos y la oportunidad de hablar directamente con operadores turísticos. El viernes 6 de noviembre, se realizará un Workshop turístico para profesionales, antes de abrir al público el fin de semana.

Los visitantes podrán encontrar promociones que pueden incluir descuentos de hasta un 30%, excursiones y otros beneficios. El Mercado de Viajes estará abierto de 12 a 20 en ambos días.

Entrevista de Alejandro Bustos.

Lectura rápida

¿Qué es el Mercado de Viajes? Es un evento organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes que ofrece promociones y destinos turísticos.

¿Quiénes participan en el evento? Más de 150 expositores de agencias de viajes y Diego Obregón, representante de la Asociación.

¿Cuándo se llevará a cabo? El evento se realizará el 7 y 8 de noviembre, con un Workshop turístico el viernes 6 de noviembre.

¿Dónde se realizará? En el Centro de Convenciones de Córdoba.

¿Cómo se accede al evento? La entrada es libre y gratuita, y estará abierta de 12 a 20 en ambos días.

¿Por qué asistir al Mercado de Viajes? Ofrece ofertas exclusivas, sorteos y la oportunidad de hablar con operadores turísticos.

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