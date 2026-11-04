Llega a Córdoba la tercera edición de "Mercado de viajes" con más de 150 expositores

El Mercado de Viajes, organizado por la Asociación Cordobesa de Agencias de Viajes, se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre en el Centro de Convenciones de Córdoba. La entrada es libre y gratuita, y se esperan más de 150 expositores que ofrecerán una amplia variedad de destinos y promociones.

Diego Obregón, representante de la Asociación, comentó en diálogo con Cadena 3: "El mercado de viajes tiene por su génesis de cuando arrancó, de que haya promociones del día para el día, diferentes beneficios para aquellas personas que quieran avanzar en el armado de sus vacaciones".

Durante el evento, los asistentes podrán acceder a ofertas exclusivas de agencias de viajes. Obregón destacó: "Las agencias arman promociones exclusivas que puedan llegar a interesarles a la familia o a las personas que visiten mercado de viajes".

El evento también incluirá sorteos y la oportunidad de hablar directamente con operadores turísticos. El viernes 6 de noviembre, se realizará un Workshop turístico para profesionales, antes de abrir al público el fin de semana.

Los visitantes podrán encontrar promociones que pueden incluir descuentos de hasta un 30%, excursiones y otros beneficios. El Mercado de Viajes estará abierto de 12 a 20 en ambos días.

Entrevista de Alejandro Bustos.