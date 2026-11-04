Festejos estudiantiles y prevención: "Hay que construir acuerdos de cuidado entre todos"

Los festejos del Último Primer Día (UPD), el Último Último Día (UUD) y los tradicionales banderazos de los estudiantes secundarios forman parte de los rituales que marcan el cierre de una etapa escolar. Sin embargo, el crecimiento de estas celebraciones y las situaciones de riesgo que pueden generarse en torno al consumo de alcohol, el uso de pirotecnia y los disturbios en la vía pública llevaron a la Municipalidad de Rosario a profundizar las acciones de prevención y acompañamiento.

En ese marco, este jueves a las 18 se realizará un encuentro abierto en el Salón de los Espejos del Rectorado de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que convocará a estudiantes, familias, docentes, directivos y representantes de las instituciones educativas. El objetivo será intercambiar experiencias, brindar herramientas y construir acuerdos para que los festejos previstos para las próximas semanas se desarrollen de manera segura y responsable.

La directora de la Agencia de Prevención y Abordajes de Consumos Problemáticos de Rosario, Sofía Medún, explicó al móvil de Cadena 3 Rosario que el municipio trabaja desde 2023 junto con la Secretaría de Control para abordar estas celebraciones desde una perspectiva preventiva. En ese sentido, aclaró que la intención nunca fue prohibirlas, sino reconocer su importancia para los jóvenes y generar condiciones que permitan disfrutarlas sin poner en riesgo su integridad ni afectar la convivencia ciudadana.

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«Entendemos que son rituales que tienen los jóvenes y que son importantes, pero sí empezar a pensar cómo acompañar mejor estas celebraciones para que sean de un modo seguro, cuidado y responsable», señaló.

Según explicó la funcionaria, el trabajo sostenido durante estos años permitió obtener resultados positivos. Entre los avances mencionó una reducción de las situaciones vinculadas con la sustracción de alcohol y pirotecnia, los incidentes en la vía pública y las intervenciones por jóvenes que no terminaban las jornadas en buenas condiciones.

La estrategia municipal contempla no solamente encuentros de diálogo con los distintos actores de la comunidad educativa, sino también operativos de control durante los días previos a las celebraciones. En ese marco, se trabaja con las empresas que organizan fiestas y eventos para verificar que se desarrollen en espacios habilitados y bajo condiciones adecuadas de seguridad. Asimismo, se reciben reclamos de vecinos a través de la línea 147 por ruidos molestos y situaciones conflictivas que pueden producirse durante los festejos.

Uno de los principales desafíos está relacionado con el consumo de alcohol entre menores de edad, una práctica que, según Medún, muchas veces aparece naturalizada en este tipo de celebraciones. Frente a este escenario, desde la Agencia consideran necesario involucrar a las familias y a las instituciones educativas para poner en discusión estas conductas y promover otras formas de festejar.

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La funcionaria también hizo hincapié en la importancia de escuchar a los propios adolescentes y evitar que las acciones preventivas se limiten a una serie de prohibiciones impuestas por los adultos. «Empezamos a dialogar con los jóvenes para ver qué es lo que los convoca. Sorprendentemente, ellos también demandan ciertos cuidados que quizás son necesarios y no se dan en esas celebraciones», explicó.

En esos intercambios aparecen preocupaciones concretas, como no saber cómo actuar cuando un compañero consume alcohol en exceso, qué hacer ante una emergencia o a quién recurrir si alguien necesita ayuda. Por eso, la propuesta apunta a que los estudiantes tengan un papel activo en la construcción de acuerdos y puedan expresar qué situaciones les generan inquietud.

En paralelo, las escuelas comenzaron a desarrollar iniciativas para acompañar estas jornadas desde sus propios espacios. Desayunos compartidos, actividades especiales y presentaciones de los buzos de egresados son algunas de las propuestas que buscan recibir a los estudiantes y ofrecerles alternativas de celebración. «Lejos de excluir, reciben a los chicos y a las chicas en esos días», destacó Medún, al valorar el compromiso de las instituciones educativas.

La convivencia con los vecinos también ocupa un lugar importante dentro del abordaje. Las concentraciones de estudiantes suelen generar molestias por los ruidos, las pintadas, los daños en espacios públicos y las dificultades para circular. Al respecto, la directora sostuvo que las intervenciones municipales buscan contemplar tanto el cuidado individual como el respeto por el entorno y por quienes comparten esos espacios.

En ese sentido, destacó la importancia de generar instancias de diálogo y mediación entre los distintos sectores, establecer pautas claras sobre los horarios y evitar que las diferencias deriven en conflictos mayores.

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La convocatoria de este jueves apunta precisamente a profundizar ese trabajo colectivo y establecer criterios comunes de cara a las próximas celebraciones. La premisa es que la responsabilidad no recaiga exclusivamente en los adolescentes, sino que involucre también a las familias, las escuelas, los organizadores de eventos, los vecinos y el Estado.

El desafío será encontrar un equilibrio entre el derecho de los estudiantes a celebrar una etapa significativa de sus vidas y la necesidad de prevenir situaciones de riesgo. La intención, tal como plantean desde el municipio, es que el UPD, el UUD y los banderazos puedan seguir siendo momentos de encuentro y festejo, pero en condiciones de mayor cuidado, responsabilidad y respeto por toda la comunidad.

Informe de Agostina Meneghetti.