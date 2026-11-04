Lautaro Spatz se pronuncia en defensa de Jesús Owono tras la tragedia en el fútbol español

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El defensor argentino Lautaro Spatz, que juega para el FC Andorra, se expresó en sus redes sociales luego del fallecimiento de Jesús de Miguel, un delantero del Tenerife de 30 años, quien perdió la vida debido a un paro cardiorrespiratorio tras un choque en medio de un partido de la segunda división de España.

Spatz, quien se formó en Defensores de Belgrano y tuvo su debut profesional en el Cádiz, fue titular en ese partido y fue uno de los primeros en asistir al atacante, pidiendo la llegada inmediata del personal médico.

Este trágico suceso ha tenido un gran impacto en el ámbito futbolístico a nivel global y ha generado críticas hacia el arquero ecuatoguineano Jesús Owono. En respuesta a esta situación, Spatz decidió manifestar su apoyo hacia su compañero, compartiendo un mensaje que fue replicado por varios miembros del plantel andorrano en Instagram.

"Hay momentos en los que el fútbol deja de tener sentido. Momentos en los que te marcan para siempre y que te hacen darte cuenta de lo frágil que puede ser la vida. Lo que vivimos es algo que ninguno de nosotros jamás olvidará. Una tragedia que nos ha dejado completamente rotos, sin palabras y con una tristeza difícil de explicar", escribió el defensor argentino al inicio de su comunicado.

En su mensaje, Spatz también ofreció sus condolencias a la familia de la víctima: "En primer lugar, quiero trasladar mi más sentido pésame y todo mi cariño a la familia, amigos y seres queridos de Jesús. Así como a toda la familia chicharrera y a toda la familia del fútbol. Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido. Es una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego".

Asimismo, Spatz destacó su respaldo al arquero del Andorra ante las acusaciones que ha recibido: "También quiero tener unas palabras para mi compañero, portero y amigo, que está profundamente afectado por lo ocurrido. Quienes lo conocemos sabemos de la clase de persona que es. Lo mucho que está sufriendo en estos momentos y que jamás tendría intención de hacerle daño a nadie".

Finalmente, concluyó su mensaje con una reflexión sobre el deporte: "En el fútbol existen situaciones fortuitas, pero nadie puede imaginar que una de ellas pueda terminar con unas consecuencias tan trágicas. Hoy el fútbol no importa. Solo queda acompañar en el dolor, mostrar el máximo respeto y mandar toda nuestra fuerza a la familia y a quienes están sufriendo esta terrible pérdida. Descansa en paz, Demi."

Por otro lado, la Federación Ecuatoguineana de Fútbol emitió un comunicado oficial en apoyo a Owono, describiéndolo como un protagonista involuntario de un accidente desafortunado y confirmando que se encuentra en un estado de profunda aflicción y desconsuelo tras el incidente.