Sin "Cuti" Romero, es una incógnita el capitán que tendrá la Selección en los amistosos

La Selección Argentina afrontará la próxima doble fecha FIFA envuelta en un importante interrogante en torno al liderazgo dentro del campo de juego. Tras confirmarse la nómina de citados por Lionel Scaloni para los encuentros frente a Uruguay y Costa Rica, el equipo nacional no contará en la convocatoria con dos de sus tres capitanes principales: Cristian "Cuti" Romero y Lautaro Martínez quedaron al margen de la lista a causa de sendas distensiones musculares, por lo que el cuerpo técnico optó por no arriesgar su integridad física.

La baja del zaguero central cobra un peso significativo, dado que había heredado la cinta de capitán tras la despedida de Lionel Messi de la Selección. Asimismo, el tercer designado en la jerarquía del plantel es Emiliano "Dibu" Martínez, aunque su participación desde el arranque no está totalmente confirmada. El arquero del Chelsea continúa recuperándose de la fractura de mandíbula que padeció a mediados de septiembre durante un partido de la Premier League y, si bien integra la nómina de convocados, su presencia como titular en el clásico rioplatense no se encuentra garantizada.

Quiénes son los principales candidatos a llevar la cinta de capitán ante Uruguay en La Bombonera

A poco más de una semana del choque internacional estipulado para el 13 de noviembre en el estadio Alberto J. Armando, el escenario respecto al portador del brazalete dependerá directamente de la evolución de Dibu Martínez. En caso de que el guardameta se encuentre en plenitud de condiciones para saltar al campo de juego, asumirá la capitanía ajustándose los guantes y la cinta. Sin embargo, en el supuesto de que ocupe un lugar en el banco de relevos, Scaloni deberá recurrir a otros referentes del ciclo para encabezar al equipo.

Dentro de las alternativas que destacan en la zona defensiva aparece Nicolás Tagliafico, una pieza fija desde el inicio del proceso de Scaloni y el primer capitán de su ciclo en septiembre de 2018, quien cuenta con credenciales de sobra para liderar a la Albiceleste. En la misma línea del fondo emerge la figura de Lisandro Martínez como otro de los caudillos de jerarquía dispuestos a asumir la responsabilidad.

Asimismo, en el sector medio del campo —marcado por las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, sumadas a la suspensión de diez partidos que cumple Leandro Paredes— resaltan las presencias de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos mediocampistas con voz de mando y ascendencia sobre el grupo para empujar al equipo en el campo de juego.