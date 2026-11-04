River confirmado para visitar a Aldosivi en busca de asegurar su clasificación

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) – River tiene su equipo confirmado para enfrentar a Aldosivi en la decimosexta y última fecha del Torneo Clausura 2026, tras las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel en el reciente Superclásico.

El entrenador Leonardo Ponzio ha decidido incluir a Lautaro Rivero y Giovanni González, quienes ingresaron como suplentes en la última ocasión. La visita se llevará a cabo este jueves a las 15:00 en el estadio mundialista José María Minella, donde el "Millonario" buscará cerrar la fase regular del torneo en una buena posición.

Después de caer por tercera vez consecutiva ante Boca, el equipo de Núñez tiene la meta de finalizar entre los primeros de la tabla y asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana. A pesar de la reciente polémica por el arbitraje de Nicolás Ramírez, el club está enfocado en su próximo desafío.

El presidente Stefano Di Carlo expresó su descontento con la actuación del árbitro en el Superclásico, pidiendo que no vuelva a dirigir partidos de River. Sin embargo, el equipo debe avanzar y concentrarse en el encuentro contra un Aldosivi que ya ha sellado su descenso tras perder ante Racing.

El conjunto riverplatense, con la intención de llegar a los playoffs, sabe que la única manera de clasificar a la Copa Libertadores el próximo año es consagrándose campeón del torneo. Por eso, el compromiso es vital para mantener el cuarto puesto en la zona B, lo que les garantizaría ser locales en los octavos de final.

La formación de River ante Aldosivi será la siguiente: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.