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Alerta amarilla y naranja por tormentas y ráfagas de más de 90 km/h: qué dice el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional advierte sobre lluvias intensas, posible granizo y vientos fuertes para este miércoles. Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones tienen zonas bajo alerta naranja.

04/11/2026 | 08:00Redacción Cadena 3

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 4 de noviembre una alerta amarilla por tormentas que abarca sectores de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

Además, algunas zonas de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica fenómenos de mayor intensidad.

Alerta naranja: tormentas severas

En las áreas bajo alerta naranja se esperan tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, que pueden estar acompañadas de:

• Abundantes precipitaciones

• Granizo de diversos tamaños

• Frecuente actividad eléctrica

• Ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h

Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de superarse de manera local.

Alerta amarilla

En el resto de las zonas alcanzadas por la alerta amarilla se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Pueden registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

En la mayoría de las provincias los acumulados estimados van de 30 a 90 mm, mientras que en Tucumán y Catamarca se prevén entre 20 y 40 mm.

Horarios por provincia

Formosa, Misiones, Corrientes y Tucumán: mañana y tarde

Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca: principalmente por la mañana

El SMN recomienda extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas de mayor riesgo y seguir los partes oficiales actualizados a lo largo de la jornada. 

Lectura rápida

¿Qué alerta emitió el SMN?
El SMN emitió una alerta amarilla y algunas zonas están bajo alerta naranja por tormentas.

¿Qué provincias están afectadas?
Las provincias afectadas son Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

¿Qué fenómenos se esperan en alerta naranja?
Se esperan tormentas fuertes, granizo, actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h.

¿Cuánto se prevé que llueva?
Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 30 y 90 mm, y en Tucumán y Catamarca, entre 20 y 40 mm.

¿Qué recomendaciones hace el SMN?
El SMN recomienda extremar precauciones y evitar desplazamientos innecesarios en zonas de mayor riesgo.

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