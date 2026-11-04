Alerta amarilla y naranja por tormentas y ráfagas de más de 90 km/h: qué dice el SMN

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este miércoles 4 de noviembre una alerta amarilla por tormentas que abarca sectores de Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Catamarca.

Además, algunas zonas de Chaco, Santa Fe, Corrientes y Misiones se encuentran bajo alerta naranja, lo que implica fenómenos de mayor intensidad.

Alerta naranja: tormentas severas

En las áreas bajo alerta naranja se esperan tormentas fuertes, algunas puntualmente severas, que pueden estar acompañadas de:

• Abundantes precipitaciones

• Granizo de diversos tamaños

• Frecuente actividad eléctrica

• Ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h

Los acumulados de lluvia previstos oscilan entre 60 y 90 milímetros, con posibilidad de superarse de manera local.

Alerta amarilla

En el resto de las zonas alcanzadas por la alerta amarilla se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Pueden registrarse precipitaciones abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

En la mayoría de las provincias los acumulados estimados van de 30 a 90 mm, mientras que en Tucumán y Catamarca se prevén entre 20 y 40 mm.

Horarios por provincia

• Formosa, Misiones, Corrientes y Tucumán: mañana y tarde

• Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero y Catamarca: principalmente por la mañana

El SMN recomienda extremar precauciones, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas de mayor riesgo y seguir los partes oficiales actualizados a lo largo de la jornada.