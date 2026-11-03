Boca podría enfrentar una baja clave en la recta final del campeonato de Liga

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) – Rodrigo Battaglia, mediocampista de Boca, que recientemente había superado una rotura en el tendón de Aquiles, es duda para el próximo encuentro debido a una nueva molestia física. Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la situación no reviste gravedad y no se han realizado estudios al respecto, aunque el jugador no puede entrenar con normalidad por el momento.

El "Xeneize" se medirá este sábado 7 de noviembre a las 17:30 ante Defensa y Justicia, en su estadio, en un partido decisivo en la lucha por el campeonato de liga, uno de los cuatro títulos que busca al final de la temporada.

En un contexto donde Boca ha recibido buenas noticias en cuanto a la recuperación de otros jugadores, como Tomás Belmonte, quien volvió a los partidos, y Tomás Aranda y Adam Bareiro, que se reincorporaron a los entrenamientos, la situación de Battaglia genera preocupación en el cuerpo técnico liderado por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.

El exjugador de Huracán, que también ha jugado como defensor central, había estado fuera de las canchas durante gran parte del año debido a su intervención quirúrgica por la rotura del tendón de Aquiles durante la pretemporada. Sin embargo, logró regresar para participar en un partido contra Talleres y luego fue titular en el encuentro contra Vasco da Gama en el estadio Maracaná, donde Boca logró una victoria que los llevó a la final de la Copa Sudamericana.

Desde entonces, el volante no ha vuelto a jugar y esta semana trabajó de manera diferenciada tras el Superclásico debido a la nueva molestia. A pesar de ello, se espera que su dolencia no sea grave, por lo que se le evaluará día a día para determinar si podrá ser convocado para la última fecha del torneo.