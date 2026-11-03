Tomás Etcheverry ganó y se metió en segunda ronda del Masters 1000 de París
Solo dos argentinos lograron superar la primera ronda en el último Masters de la temporada, donde Etcheverry destacó al vencer a Rublev.
FOTO: Tomás Etcheverry avanzó a la segunda instancia del Masters de París.
El tenista argentino Tomás Etcheverry (31°) logró una importante victoria al derrotar al ruso Andrey Rublev (22°) en tres sets, lo que le permite avanzar a la segunda ronda del Masters 1000 de París, el último de esta categoría en el calendario.
Etcheverry logró romper una racha negativa de seis derrotas consecutivas, superando a Rublev con un marcador de 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3), tras un intenso encuentro que se extendió por casi tres horas.
En contraste, otro argentino, Francisco Cerúndolo (20°), se vio obligado a abandonar su partido contra el francés Arthur Rinderknech (68°) tras sufrir una molestia lumbar. Cerúndolo había llegado a servir para partido, pero decidió retirarse para evitar una lesión más grave en este tramo de la temporada.
Además de Etcheverry, otro argentino que avanzó fue Thiago Tirante, quien ha tenido un desempeño notable en 2026, posicionándose en el puesto 53° del ranking ATP. Tirante se enfrentará al alemán Jan-Lennard Struff (39°) este miércoles 4 de noviembre a las 13:00.
En el mismo torneo, el reconocido tenista Novak Djokovic (11°) logró recuperarse tras perder el primer set ante el monegasco Valentin Vacherot (27°), ganando finalmente por 6-7 (5), 7-5 y 6-1. Djokovic se medirá con el australiano Rinky Hijikata (83°) el miércoles a partir de las 11:00.
Lectura rápida
¿Quién ganó en París?
Tomás Etcheverry fue el argentino que avanzó a la segunda ronda tras vencer a Rublev.
¿Cuándo se enfrentará Tirante?
Tirante jugará contra Jan-Lennard Struff el miércoles 4 de noviembre a las 13:00.
¿Qué le ocurrió a Cerúndolo?
Cerúndolo sufrió una molestia lumbar y decidió abandonar su partido para evitar una lesión mayor.
¿Cómo le fue a Djokovic?
Djokovic se recuperó tras perder el primer set y ganó su partido contra Vacherot.
¿Cuál es el contexto del torneo?
Este Masters 1000 de París es el último de la temporada, donde solo dos argentinos lograron avanzar.
[Fuente: Noticias Argentinas]