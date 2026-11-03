Artistas de Argentina y Alemania presentan "Sudestada / Wirbelsturm" en la UCA

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) - El Pabellón de las Bellas Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA) inaugurará el próximo 14 de noviembre "Sudestada / Wirbelsturm", una exposición colectiva que reúne a seis artistas de Argentina y Alemania cuyas obras exploran la fuerza del viento y su capacidad para transformar el paisaje, los cuerpos y las relaciones humanas.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 17 de diciembre en Puerto Madero, propone un recorrido por distintas expresiones artísticas, desde la figuración y el surrealismo hasta la abstracción, con la sudestada como metáfora de las fuerzas que modifican el entorno y las experiencias individuales y colectivas.

Las artistas argentinas Andrea Moccio, María Causa y Celina Jure compartirán el espacio con las alemanas E.M.C. Collard, Eva Schwab e Isabel Friedrich, en una propuesta que surge de un proceso de colaboración e intercambio iniciado en 2023.

Moccio presentará paisajes expandidos en tonergrafías y una instalación vinculada con la arquitectura del edificio, mientras que Causa abordará el concepto de valor en las economías especulativas mediante 24 bolsas que representan las provincias argentinas. Jure participará con Familia, una obra centrada en las relaciones entre formas y colores.

Por su parte, Collard explorará las variaciones climáticas y el movimiento del viento; Schwab trabajará sobre la memoria colectiva y de género a través de tintas y videoarte, y Friedrich propondrá una aproximación poética a la pintura.

La exposición cuenta con la curaduría de Julie August, quien destaca la capacidad de la sudestada para establecer conexiones entre obras y generar nuevas interpretaciones, a partir de un fenómeno que altera y reorganiza aquello que encuentra a su paso.

La inauguración coincidirá con La Noche de los Museos, que incluirá la performance Remolinos y remansos, de las bailarinas Blanca Rizzo y María Wollny, con música en vivo de Marta Ruggiero y Julie August. También se presentará Souvenir, una intervención de Guadalupe Neves, y habrá visitas guiadas a cargo de las artistas y la curadora.

La muestra, dirigida por Verónica Parselis, podrá visitarse todos los días de 11 a 19 en el Pabellón de las Bellas Artes de la UCA, ubicado en Alicia Moreau de Justo 1300, con entrada libre y gratuita.