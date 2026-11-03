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Deportes

Tras la polémica en el superclásico, Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura

También se informaron los árbitros a cargo de los partidos de Boca, Rosario Central y Argentinos, que definirán al campeón. 

03/11/2026 | 20:12Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

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Nicolás Ramírez tuvo un arbitraje polémico (Foto: X)

FOTO: Nicolás Ramírez tuvo un arbitraje polémico (Foto: X)

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones de las ternas arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura. Nicolás Ramírez, referí del Boca vs. River y protagonista de varias polémicas, no estará por una operación.

Según informó la AFA, Ramírez pidió licencia por "intervención quirúrgica programada". Asimismo, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en la "Bombonera", fue designado para el partido entre Instituto y Newell's.

También se conocieron las autoridades a cargo de los partidos que definirán la tabla anual. Pablo Dóvalo y Lucas Novelli (VAR) dirigirán Argentinos vs. Huracán. En tanto, Hernán Mastrángelo y Héctor Paletta (VAR) impartirán justicia en Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto

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Por último, en Boca vs. Defensa y Justicia, el tercer partido definitorio que se jugará en simultáneo (el sábado a las 17:30), el árbitro principal será Sebastián Zunino y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

River, que jugará ante Aldosivi el jueves a las 15:00 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien nunca antes había impartido justicia en un partido del "Millonario". En el VAR estará José Carreras.

El cronograma y los árbitros de la fecha 16 del Clausura

Jueves 5 de noviembre

15.00 Aldosivi - River (Zona B)

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Cristian Navarro

Asistente 2: Diego Martín

Cuarto árbitro: Franco Morón

VAR: José Carreras

AVAR: Wenceslao Meneses

19.15 Gimnasia - Belgrano (Zona B)

Árbitro: Luis Lobo Medina

Asistente 1: Javier Uziga

Asistente 2: Joaquín Badano

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Andrés Merlos

AVAR: Lucas Cavallero

Viernes 6 de noviembre

15.00 Barracas Central - Racing (Zona B)

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Federico Cano

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Iván Núñez

19.15 San Lorenzo - Platense (Zona A)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Eric Grunmann

Asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Laura Fortunato

AVAR: Diego Romero

19.15 Independiente - Deportivo Riestra (Zona A)

Árbitro: Juan Pafundi

Asistente 1: Hugo Páez

Asistente 2: Mariana De Almeida

Cuarto árbitro: Martín Despósito

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Maximiliano López Monti

19.15 Unión - Vélez (Zona A)

Árbitro: Andrés Gariano

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: Joaquín Gil

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: Juan Del Fueyo

22.00 Tigre - Sarmiento (Zona B)

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Marcos Horticou

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez

VAR: Sebastián Habib

AVAR: Carla López

22.00 Banfield - Atlético Tucumán (Zona B)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Robertino Rosas

Cuarto árbitro: Matías Billone

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Ernesto Callegari

Sábado 7 de noviembre

15.00 Gimnasia (Mza.) - Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)

Árbitro: Facundo Tello

Asistente 1: Gabriel Chade

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Verlota

15.00 Talleres - Estudiantes (Zona A)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Pablo González

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: Guillermo González

VAR: Nicolás Lamolina

AVAR: Gastón Iglesias

17.30 Argentinos Juniors - Huracán (Zona B)

Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Lucas Pardo

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Bruno Amiconi

17.30 Rosario Central - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Lucio Méndez

Cuarto árbitro: Javier Delbarba

VAR: Héctor Paletta

AVAR: Jorge Broggi

17.30 Boca - Defensa y Justicia (Zona A)

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora

VAR: Yamil Possi

AVAR: Walter Ferreyra

22.00 Instituto - Newell’s (Zona A)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Asistente 1: Adrián Delbarba

Asistente 2: Uriel García Leri

Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Mauro Ramos Errasti

Domingo 8 de noviembre

19.30 Central Córdoba - Lanús (Zona A)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Federico Benites

VAR: Fernando Echenique

AVAR: Lucas Comesaña

Árbitros no designados:

Falcón Pérez Yael: Solicitó licencia por paternidad.

Ramírez Nicolás: Solicitó licencia por intervención quirúrgica programada (jueves 5 de noviembre).

Lectura rápida

¿Qué anunció la AFA?
La AFA anunció las designaciones de las ternas arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura.

¿Quién no estará en la última fecha?
El árbitro Nicolás Ramírez no estará por una operación.

¿Cuándo se jugarán los partidos?
Los partidos se jugarán entre el jueves 5 de noviembre y el domingo 8 de noviembre.

¿Dónde se jugará el partido entre River y Aldosivi?
El partido entre River y Aldosivi se jugará en Mar del Plata.

¿Por qué Ramírez solicitó licencia?
Ramírez solicitó licencia por una "intervención quirúrgica programada".

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