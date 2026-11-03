Tras la polémica en el superclásico, Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura
También se informaron los árbitros a cargo de los partidos de Boca, Rosario Central y Argentinos, que definirán al campeón.
03/11/2026 | 20:12Redacción Cadena 3
FOTO: Nicolás Ramírez tuvo un arbitraje polémico (Foto: X)
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer las designaciones de las ternas arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura. Nicolás Ramírez, referí del Boca vs. River y protagonista de varias polémicas, no estará por una operación.
Según informó la AFA, Ramírez pidió licencia por "intervención quirúrgica programada". Asimismo, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en la "Bombonera", fue designado para el partido entre Instituto y Newell's.
También se conocieron las autoridades a cargo de los partidos que definirán la tabla anual. Pablo Dóvalo y Lucas Novelli (VAR) dirigirán Argentinos vs. Huracán. En tanto, Hernán Mastrángelo y Héctor Paletta (VAR) impartirán justicia en Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto.
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Por último, en Boca vs. Defensa y Justicia, el tercer partido definitorio que se jugará en simultáneo (el sábado a las 17:30), el árbitro principal será Sebastián Zunino y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.
River, que jugará ante Aldosivi el jueves a las 15:00 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien nunca antes había impartido justicia en un partido del "Millonario". En el VAR estará José Carreras.
El cronograma y los árbitros de la fecha 16 del Clausura
Jueves 5 de noviembre
15.00 Aldosivi - River (Zona B)
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Cristian Navarro
Asistente 2: Diego Martín
Cuarto árbitro: Franco Morón
VAR: José Carreras
AVAR: Wenceslao Meneses
19.15 Gimnasia - Belgrano (Zona B)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Asistente 1: Javier Uziga
Asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Franco Acita
VAR: Andrés Merlos
AVAR: Lucas Cavallero
Viernes 6 de noviembre
15.00 Barracas Central - Racing (Zona B)
Árbitro: Darío Herrera
Asistente 1: Federico Cano
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fabrizio Llobet
AVAR: Iván Núñez
19.15 San Lorenzo - Platense (Zona A)
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Eric Grunmann
Asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Romero
19.15 Independiente - Deportivo Riestra (Zona A)
Árbitro: Juan Pafundi
Asistente 1: Hugo Páez
Asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Martín Despósito
VAR: Juan Pablo Loustau
AVAR: Maximiliano López Monti
19.15 Unión - Vélez (Zona A)
Árbitro: Andrés Gariano
Asistente 1: José Castelli
Asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Joaquín Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Juan Del Fueyo
22.00 Tigre - Sarmiento (Zona B)
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Diego Bonfá
Asistente 2: Marcos Horticou
Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Carla López
22.00 Banfield - Atlético Tucumán (Zona B)
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Facundo Rodríguez
Asistente 2: Robertino Rosas
Cuarto árbitro: Matías Billone
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Ernesto Callegari
Sábado 7 de noviembre
15.00 Gimnasia (Mza.) - Ind. Rivadavia Mza. (Interzonal)
Árbitro: Facundo Tello
Asistente 1: Gabriel Chade
Asistente 2: Miguel Savorani
Cuarto árbitro: Sebastián Martínez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Verlota
15.00 Talleres - Estudiantes (Zona A)
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Pablo González
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gastón Iglesias
17.30 Argentinos Juniors - Huracán (Zona B)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Bruno Amiconi
17.30 Rosario Central - Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Asistente 1: Juan Pablo Belatti
Asistente 2: Lucio Méndez
Cuarto árbitro: Javier Delbarba
VAR: Héctor Paletta
AVAR: Jorge Broggi
17.30 Boca - Defensa y Justicia (Zona A)
Árbitro: Sebastián Zunino
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Daniel E. Zamora
VAR: Yamil Possi
AVAR: Walter Ferreyra
22.00 Instituto - Newell’s (Zona A)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Asistente 1: Adrián Delbarba
Asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Mauro Ramos Errasti
Domingo 8 de noviembre
19.30 Central Córdoba - Lanús (Zona A)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Pablo Acevedo
Asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Federico Benites
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Lucas Comesaña
Árbitros no designados:
Falcón Pérez Yael: Solicitó licencia por paternidad.
Ramírez Nicolás: Solicitó licencia por intervención quirúrgica programada (jueves 5 de noviembre).
Lectura rápida
¿Qué anunció la AFA?
La AFA anunció las designaciones de las ternas arbitrales para la última fecha del Torneo Clausura.
¿Quién no estará en la última fecha?
El árbitro Nicolás Ramírez no estará por una operación.
¿Cuándo se jugarán los partidos?
Los partidos se jugarán entre el jueves 5 de noviembre y el domingo 8 de noviembre.
¿Dónde se jugará el partido entre River y Aldosivi?
El partido entre River y Aldosivi se jugará en Mar del Plata.
¿Por qué Ramírez solicitó licencia?
Ramírez solicitó licencia por una "intervención quirúrgica programada".