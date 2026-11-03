Cadena 3 Motor: Edición #11 con Renault en El Calafate y nos vamos a la Baja 1000 en México

FOTO: Cadena 3 Motor #11 Con Renault en El Calafate y nos vamos a la Baja 1000 en México

En la 11ª edición audiovisual de 25' minutos, anticipamos nuestras próximas coberturas internacionales y las presentaciones de los nuevos modelos de la industria. Nuestro periodista de F1, Fernando Barrionuevo, se sube a una de nuestras butacas para el segmento de esta semana.

Entre el 9 y el 15 de noviembre cubriremos para Uds. la 'misión argentina' que nos representará en el Baja 1000, desde Los Cabos, México. La última fecha del Campeonato Mundial del desierto tendrá al multicampeón Federico Villagra integrando el equipo de los pilotos salteños Alfredo y Tomás Olmedo, que con el concurso del riojano Daniel López buscarán una gran figuración en la división UTV Pro FI a bordo de un flamante CanAm Maverick R. C3M vivirá con ellos toda la experiencia, como un integrante más, para descubrir todas las facetas en una nueva experiencia del motor para nosotros.

Como entendemos las pasiones y las preferencias de nuestro público, también revivimos el homenaje que el Rally Histórico de Asturias le preparó al gran Carlos Sainz Sr. que, con su navegante de las épocas gloriosas de WRC, Luis Moya, hizo las delicias del público sobre un Ford Puma Rally1.

La industria del auto es una parte importante de nuestro trabajo y por eso les contamos la presentación comercial del último gran lanzamiento de Renault Argentina, la 'Niágara', desde el impresionante escenario natural del Lago Perito Moreno y El Calafate.

También, les contamos el recorrido confirmado del Dakar 2027, lo que se viene para el TC Pick Up y su Copa de Oro Shell V-Power en La Plata y vamos preparando la previa del regreso del Turismo Carretera en Río Cuarto. Sin dejar de atender las cosas que no están bien, en la seguridad de las carreras. Como un nuevo accidente -afortunadamente, sin consecuencia- en una programación nacional en el Autódromo de General Roca.

Marcelo Ingaramo y Marcelo Cammisa no solo te cuentan el automovilismo por la radio y por las redes. En el resumen habitual de los martes, vienen con las imágenes, infografías, los comentarios y los datos para que estés informado de lo más importante del automovilismo.

Cadena 3 Motor sumó a sus producciones radiales y digitales, su nuevo espacio en la familia de contenidos del Canal Oficial de Cadena 3 Argentina en YouTube.

Un especial de lleno de automovilismo que encontrarás todos los martes entre las propuestas audiovisuales de la Gran Cadena Federal de los Argentinos para informarte y escuchar opiniones profesionales.

En suma, no dejamos de buscar manera de que siempre tengas la mejor y más oportuna información del automovilismo. Otra de las grandes pasiones de todos los argentinos.

Cadena 3 Motor, fotografías, capturas, vídeos: Equipo Audiovisual C3 -Marcos Villagra, Martín Yoris, Juan P. Brino-