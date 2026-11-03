Maluma genera expectativa en Argentina con su mensaje "Loco x Volver" a Buenos Aires y Córdoba

Buenos Aires, 3 noviembre (NA) -- El cantante colombiano Maluma ha generado una gran expectativa entre sus seguidores argentinos con una serie de publicaciones en sus redes sociales, donde menciona a Buenos Aires y Córdoba bajo la frase "Loco x Volver". Esta acción coincide con la presencia de un carrito que recorre las calles porteñas, promoviendo productos del artista con el mismo mensaje.

El carrito, que transporta merchandising oficial del intérprete, refuerza la intriga entre los fanáticos. Este movimiento se da en el contexto de su próxima gira internacional, programada para 2027 y 2028.

La campaña comenzó con imágenes compartidas por el propio Maluma, donde se pueden leer las frases "Loco x Volver Buenos Aires" y "Loco x Volver Córdoba". Además, el carrito que lleva el merchandising y golosinas ha estado presente en varios puntos de la ciudad, creando un ambiente de expectativa y emoción entre los seguidores.

Este movimiento coincide con una nueva etapa profesional del colombiano, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias. En agosto, Fenix Entertainment anunció un acuerdo estratégico global con el artista para liderar el desarrollo y la producción de su próxima gira mundial, que se llevará a cabo en 2027 y 2028. La compañía argentina será responsable de la estrategia internacional del tour.

La gira tendrá el mismo nombre que su séptimo álbum de estudio, aunque aún no se han confirmado fechas, países ni el itinerario detallado. Este disco, lanzado en mayo de 2026, marcó el regreso musical de Maluma tres años después de su anterior trabajo, "Don Juan". El álbum incluye 14 canciones que abarcan diversos géneros como reggaetón, vallenato, salsa, merengue, dancehall y rap.

"Se llama Loco x Volver porque extrañaba a Juan Luis, extrañaba mi esencia, a ese niño soñador. Y volví", explicó el cantante sobre el concepto del álbum, que también cuenta con colaboraciones de artistas como Ryan Castro, Grupo Frontera, Arcángel, Beéle, Lenny Tavárez y Justin Quiles.

Además, en septiembre, Maluma lanzó "Agua", una colaboración con Shakira, que se suma al repertorio de este nuevo proyecto y representa un nuevo encuentro entre ambos artistas colombianos, tras sus éxitos previos como "Chantaje" y "Clandestino".