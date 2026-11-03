Los “retrónimos”, singular manera de rescatar conceptos antiguos en un mundo que ha cambiado

El periodista de Cadena 3, Juan Blondont, abordó este martes el fenómeno lingüístico de los "retrónimos", tomando como punto de partida una nota publicada por el periodista Manuel Morera en un diario de España.

Blondont explicó que un "retrónimo" surge cuando un concepto u objeto tradicional, que durante años tuvo una denominación autosuficiente y única, se ve obligado a incorporar un "apellido" o adjetivo aclaratorio tras la irrupción de una innovación tecnológica o moderna.

De esta manera, la necesidad de diferenciar lo nuevo de lo antiguo reconfigura palabras cotidianas, que antes no requerían explicación alguna.

Como primer ejemplo emblemático, el periodista recordó que durante décadas la palabra "teléfono" alcanzaba perfectamente para referirse al aparato del hogar que sonaba a la distancia, pero la aparición del celular obligó a rebautizar al dispositivo tradicional como "teléfono fijo".

Un fenómeno idéntico sucedió con el término "correo", el cual durante siglos evocaba cartas en sobre con estampillas entregadas por un cartero y que, tras la masificación del correo electrónico, debió pasar a llamarse "correo postal".

Este proceso de reelaboración del lenguaje se extiende a múltiples ámbitos como el entretenimiento, la educación y la tecnología.

Blondont detalló cómo la llegada del sonido al séptimo arte dio nacimiento a la categoría de "cine mudo", la irrupción del color obligó a especificar las producciones en "blanco y negro" y la expansión de las plataformas virtuales convirtió a las clases habituales en "clases presenciales".

Del mismo modo, la aparición de los dispositivos digitales obligó a hablar de "relojes analógicos" o "cámaras con rollo" para señalar las herramientas tradicionales.

A pesar del avance tecnológico, el columnista subrayó que los objetos antiguos no desaparecen, sino que continúan vigentes en la sociedad necesitando su nombre completo para distinguirse en la conversación cotidiana.

Entre estos conceptos cotidianos que resisten el paso del tiempo, enumeró expresiones de uso habitual como el "diario impreso", la "leche entera", el "disco de vinilo", la "guitarra acústica", el "automóvil con caja manual" y la "radio analógica".

Finalmente, al analizar la postura institucional, Blondont indicó que el término "retrónimo" no figura en el diccionario de la Real Academia Española, aunque las expresiones cotidianas suelen tardar en ser oficializadas por la burocracia lingüística.

Para concluir, citando al especialista Manuel Morera, definió a los retrónimos como "fósiles lingüísticos" que no miran hacia el futuro, sino hacia el pasado, cumpliendo la valiosa función de rescatar y mantener vivos conceptos tradicionales en un mundo en permanente cambio.