Copa Libertadores 2026: Conmebol asigna 12 mil entradas para Estudiantes y Palmeiras

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La Conmebol ha anunciado que dispondrá de 12 mil entradas para cada club en la final de la Copa Libertadores 2026, que enfrentará a Estudiantes de La Plata y Palmeiras. El partido se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre a las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo.

El partido definitorio incluirá un tiempo suplementario de 30 minutos si el marcador está empatado al final de los 90 minutos reglamentarios, y en caso de persistir la igualdad, se recurrirá a la tanda de penales.

La decisión de abrir la venta de entradas se produce tras la controversia y descontento de los aficionados, quienes criticaron el rápido agotamiento de la primera tanda de entradas, que se puso a la venta el lunes 2 de noviembre. Muchos usuarios denunciaron problemas técnicos con las filas virtuales y la venta de tickets que se agotaron en menos de dos minutos.

La sección destinada a los hinchas de los equipos finalistas contará con 12.000 localidades por club a un precio de 95 dólares cada una.

Estudiantes ocupará la cabecera Sur (Tribuna Ámsterdam), mientras que Palmeiras se situará en la cabecera Norte (Tribuna Colombes). La venta de estas entradas comenzará el viernes 6 de noviembre a las 10 de la mañana.

Para los aficionados de Estudiantes de La Plata, la venta estará exclusivamente dirigida a los socios y se organizará en cuatro ventanas de prioridad según el ranking del club, asegurando que solo la primera franja tendrá entradas garantizadas:

Ventana 1: Socios generales con 1.000 a 546 puntos; socios del interior con 1.000 a 363 puntos (única franja con entrada asegurada).

Ventana 2: Socios generales con 545 a 400 puntos; socios del interior con 362 a 290 puntos.

Ventana 3: Socios generales con 399 a 200 puntos; socios del interior con 289 a 150 puntos.

Ventana 4: Socios generales con 199 a 0 puntos; socios del interior con 149 a 0 puntos.

Por su parte, la venta prioritaria para los asociados de Palmeiras iniciará también el viernes 6 de noviembre, con un sistema escalonado según categoría y puntaje. El domingo 8 de noviembre se abrirá la venta al público general paulista si quedan entradas disponibles.

En cuanto a las localidades generales para las plateas de Categoría 1 y Categoría 2, los precios son de 340 dólares y 250 dólares, respectivamente. Una preventa inicial se realizó el 29 de octubre para clientes Mastercard de Uruguay.

La Conmebol planea lanzar una nueva tanda digital de entradas la próxima semana, además de una instancia para patrocinadores el 5 de noviembre y un remate final de entradas restantes para el público general el 10 de noviembre.

El acceso al Estadio Centenario será exclusivamente mediante entradas digitales con código QR, que se activarán a través de la aplicación oficial del torneo 72 horas antes del partido.

Se ha advertido que no serán válidos los boletos adquiridos fuera de los canales oficiales, debido a la proliferación de revendedores que ofrecen entradas en plataformas no autorizadas desde 500 dólares y paquetes turísticos cotizados en 4 millones de pesos.