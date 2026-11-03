Santa Fe avanza en una ley sobre tecnologías: "El uso temprano inhibe la creatividad"

La Cámara de Diputados de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que busca promover el uso responsable de las tecnologías digitales, con especial atención en niños y adolescentes. La iniciativa apunta a generar herramientas de prevención, información y acompañamiento frente a las consecuencias que puede provocar la exposición prematura o excesiva a celulares, computadoras y videojuegos.

El proyecto fue encabezado por la diputada provincial y exministra de Salud, Sonia Martorano, y logró reunir propuestas de distintos espacios políticos en un único texto. La legisladora destacó el consenso alcanzado y la importancia de avanzar en una problemática que atraviesa a las familias más allá de las diferencias partidarias.

«Está el proyecto mío, pero hay de otros bloques, de otras ideologías políticas, y todos coincidimos en la necesidad de una ley que finalmente termina siendo de uso responsable de tecnologías digitales», explicó Martorano en diálogo con Cadena 3 Rosario.

La iniciativa parte de reconocer que las herramientas digitales forman parte de la vida cotidiana y que su utilización ofrece beneficios en ámbitos como el conocimiento, el trabajo y la comunicación. Sin embargo, advierte sobre la necesidad de establecer pautas para evitar que su incorporación temprana y sin acompañamiento genere consecuencias en el desarrollo de los más chicos.

«Uno no está buscando demonizar ningún tipo de tecnología porque sirven para el conocimiento, para el trabajo, pero por eso hablamos de un uso responsable», aclaró la diputada.

En ese sentido, Martorano señaló que uno de los principales problemas detectados es la falta de información entre madres, padres y otros adultos responsables respecto de la edad adecuada para comenzar a utilizar dispositivos, los tiempos de exposición recomendados y los contenidos a los que acceden niños y adolescentes.

«Lo que fuimos detectando cuando hablamos con las mamis, los papis, los abuelos, es que se desconoce a partir de qué edad se pueden utilizar, cuánto tiempo y qué tipo de tecnologías», sostuvo.

La preocupación está vinculada con los posibles efectos de una exposición prematura o excesiva sobre el desarrollo neurológico, cognitivo y conductual. Según explicó la legisladora, estas situaciones pueden repercutir en los procesos de aprendizaje, la capacidad de vinculación y las relaciones interpersonales.

Además, advirtió sobre otras consecuencias menos visibles, relacionadas con el desarrollo de la creatividad y la imaginación. «El apelar tempranamente a la tecnología, a lo digital, está inhibiendo el proceso de creación, el proceso imaginativo, el proceso de innovación», expresó.

Frente a este escenario, la propuesta no plantea prohibir el acceso a las tecnologías, sino generar políticas públicas de información y prevención. Entre sus principales objetivos contempla la implementación de campañas de concientización en los espacios donde transcurren las actividades de niños y adolescentes, para brindar herramientas sobre los riesgos y las pautas de utilización responsable.

También propone generar espacios de atención y contención para quienes ya presentan situaciones de adicción o problemáticas vinculadas con el uso excesivo de dispositivos digitales. A esto se suma la creación de información estadística y monitoreo a nivel provincial, con el propósito de contar con datos propios que permitan dimensionar el fenómeno y orientar futuras intervenciones.

«Por supuesto que no es prohibir, es informar», resumió Martorano al explicar el espíritu de la iniciativa.

Informe de Agostina Meneghetti.