Andrés Malamud: “El peronismo quedó circunscripto al conurbano bonaerense y no sabe cómo salir”

¿Qué se puede esperar de las elecciones de medio término en los Estados Unidos y qué impacto pueden tener sobre la Argentina y el gobierno de Javier Milei?

En esa elección se renueva la Cámara de Diputados en su totalidad y un tercio del Senado. Es probable que el partido del presidente pierda la Cámara de Diputados, como ocurre en la mayoría de las elecciones intermedias. Sin embargo, lo determinante es el Senado, que ejerce el control sobre el gabinete. Allí revisten dos cargos clave con impacto global: el secretario de Defensa, que decide las intervenciones militares, y el secretario del Tesoro, que decide sobre eventuales rescates financieros a la Argentina. Si el oficialismo pierde el control del Senado, se complicarán tanto las acciones militares como la posibilidad de un rescate financiero. Además, la inestabilidad y los conflictos bélicos internacionales generan inflación global y alteran los procesos de estabilización económica como el que intenta llevar adelante la Argentina.

¿Una eventual derrota en el Senado afectaría la capacidad del presidente para definir a su sucesor dentro del Partido Republicano?

No, eso es independiente. En Estados Unidos los presidentes no eligen a sus candidatos a dedo; la candidatura se resuelve mediante primarias internas que duran casi un año. En el Partido Republicano los candidatos naturales son el vicepresidente, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio. El presidente no puede imponer a un sucesor por decreto como ocurre en la Argentina, aunque sí puede influir otorgándoles éxitos políticos. Por ejemplo, si Marco Rubio lograra la democratización de Venezuela y un cambio de régimen en Cuba, obtendría una posición relevante. Por su parte, si se lograra terminar la guerra en Oriente Medio o conseguir mejores condiciones, se favorecerían las opciones de Vance.

¿Considera que la política exterior de Estados Unidos continuará enfocada en América Latina bajo los principios de su doctrina de seguridad nacional?

Esa estrategia ya ha quedado en la práctica descartada. Aunque inicialmente se estableció a América Latina como la máxima prioridad frente a otras regiones, las acciones posteriores demostraron lo contrario al priorizar conflictos en otras zonas. Para Estados Unidos, América Latina tiene una relevancia secundaria en comparación con sus alianzas estratégicas en Europa. Además, en la relación bilateral con la región ha primado el pragmatismo; por ejemplo, la relación con Brasil se mantuvo fluida e incluso se otorgaron concesiones comerciales en cuotas de carne a ese país por encima de la Argentina.

¿La falta de confianza e inversiones en la Argentina responde al contexto internacional o a la propia incertidumbre política e institucional del país?

Son ambos factores. Por un lado, la desaceleración del crecimiento afectó a toda América Latina por el contexto global. Sin embargo, el incremento del riesgo país es un fenómeno estrictamente argentino. Aunque el gobierno ha logrado avances en el frente exportador, en materia de inversiones se observa una retracción considerable. Existe un componente estructural de incertidumbre en el país, al cual se suma la incapacidad de la gestión actual para satisfacer las elevadas expectativas económicas que había generado.

¿Se sostiene el margen de tolerancia social frente al ajuste económico de cara a los próximos procesos electorales?

Las encuestas indican que dos tercios de la población rechaza volver al pasado identificado con el kirchnerismo, pero al mismo tiempo dos tercios manifiestan no tolerar la situación económica actual. Existe un tercio de la sociedad atrapado entre el rechazo al pasado y el desgaste del presente. Como actualmente ese sector no cuenta con una alternativa política orientada hacia el futuro, sigue optando de manera ajustada por la gestión actual. En la Argentina el comportamiento electoral se define centralmente por el rumbo de la economía, y al persistir el estancamiento, el descontento social se mantiene latente.

¿A qué se debe el marcado distanciamiento entre la política provincial y la escena política nacional?

En la Argentina han convergido dos procesos contrapuestos: la conurbanización de la política y la periferización de la economía. Mientras que el debate político, especialmente dentro del peronismo, se replegó y concentró en el Conurbano bonaerense, la economía real migró hacia las provincias gracias a la reforma constitucional de 1994, que les otorgó el dominio de los recursos del subsuelo como la minería y los hidrocarburos. Esto genera que la vieja política permanezca atada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que la nueva riqueza se genera en el interior federal. En este escenario, los gobernadores de provincias con recursos estratégicos prefieren consolidar su gestión local administrando la abundancia antes que asumir la conducción de un Estado nacional condicionado por la escasez.

¿De qué manera esta nueva configuración económica puede transformar la estructura productiva y la estabilidad del país a largo plazo?

Representa una profunda diversificación respecto del modelo tradicional. Históricamente, la Argentina osciló entre la producción agropecuaria pampeana y el consumo del mercado interno. Actualmente, el país se encamina a consolidar cuatro polos exportadores de peso: el sector agroindustrial, el hidrocarburífero, el minero y la economía del conocimiento. Esta multiplicidad de motores económicos reducirá la vulnerabilidad del país frente a las fluctuaciones climáticas o a los precios internacionales de una sola materia prima, restándole al mismo tiempo el peso político hegemónico que históricamente tuvo el mercado interno concentrado en la provincia de Buenos Aires.

¿Un eventual retorno del peronismo al poder implicaría una regresión en materia de equilibrio fiscal y reformas productivas?

No necesariamente, porque las restricciones económicas se imponen al margen de la ideología. De hecho, gobernadores de la oposición han tenido que aplicar ajustes severos en sus jurisdicciones ante la imposibilidad de financiar déficits. Además, dado que el dominio de los recursos energéticos y mineros pertenece constitucionalmente a las provincias, la capacidad del Poder Ejecutivo Nacional para disponer de esa riqueza sin el consenso de los gobernadores es acotada. El principal desafío del peronismo actual es que ha quedado encapsulado en una disputa interna bonaerense sin lograr articular una propuesta renovada de alcance federal para el interior del país.

¿Considera conveniente para el gobierno la eliminación de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)?

La utilidad de las PASO depende del esquema de alianzas e internas de cada espacio político; no beneficia por igual a todos los sectores. En la coyuntura actual, la eliminación de las primarias enfrenta fuertes resistencias en el Congreso debido a la falta de confianza de los gobernadores hacia los interlocutores políticos del oficialismo para cerrar acuerdos legislativos de mayor alcance.

Para finalizar la entrevista, ¿podría recomendarnos un libro, una película o una serie?

Recomiendo el libro "Equipo de rivales: El genio político de Abraham Lincoln", de la historiadora Doris Kearns Goodwin. Analiza cómo Abraham Lincoln conformó su gabinete incluyendo a sus principales rivales políticos, a los que había derrotado en las elecciones. Es una obra sumamente interesante sobre la capacidad de transformar la rivalidad en una fuerza positiva y articular miradas opuestas en favor de un proyecto colectivo nacional.

Entrevista de Sergio Suppo.