Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura tras polémica actuación

FOTO: Ramírez no estará en la fecha 16 del fútbol argentino.

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha revelado las ternas arbitrales para la última jornada del Torneo Clausura. En este contexto, Nicolás Ramírez, quien estuvo al frente del polémico partido entre Boca y River, no formará parte de la fecha final debido a una intervención médica.

Según la información proporcionada por la AFA, Ramírez solicitó una licencia por "intervención quirúrgica programada". Por su parte, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en el encuentro de la "Bombonera", ha sido asignado para dirigir el partido entre Instituto y Newell's.

Además, se anunciaron los árbitros para los partidos que definirán la tabla anual. En este sentido, Pablo Dóvalo y Lucas Novelli (VAR) serán los encargados de dirigir el encuentro entre Argentinos y Huracán. Mientras tanto, Hernán Mastrángelo y Héctor Paletta (VAR) estarán al mando del partido entre Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto.

En cuanto al encuentro entre Boca y Defensa y Justicia, que se disputará en simultáneo (el sábado a las 17:30), el árbitro principal será Sebastián Zunino y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.

River, que se enfrentará a Aldosivi el jueves a las 15:00 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien nunca antes había dirigido un partido del "Millonario". En el VAR estará José Carreras.