Nicolás Ramírez no dirigirá en la última fecha del Clausura tras polémica actuación
La AFA designó árbitros para los partidos clave de Boca, Rosario Central y Argentinos en la última fecha del Torneo Clausura.
FOTO: Ramírez no estará en la fecha 16 del fútbol argentino.
Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) - La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha revelado las ternas arbitrales para la última jornada del Torneo Clausura. En este contexto, Nicolás Ramírez, quien estuvo al frente del polémico partido entre Boca y River, no formará parte de la fecha final debido a una intervención médica.
Según la información proporcionada por la AFA, Ramírez solicitó una licencia por "intervención quirúrgica programada". Por su parte, Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR en el encuentro de la "Bombonera", ha sido asignado para dirigir el partido entre Instituto y Newell's.
Además, se anunciaron los árbitros para los partidos que definirán la tabla anual. En este sentido, Pablo Dóvalo y Lucas Novelli (VAR) serán los encargados de dirigir el encuentro entre Argentinos y Huracán. Mientras tanto, Hernán Mastrángelo y Héctor Paletta (VAR) estarán al mando del partido entre Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto.
En cuanto al encuentro entre Boca y Defensa y Justicia, que se disputará en simultáneo (el sábado a las 17:30), el árbitro principal será Sebastián Zunino y el VAR estará a cargo de Yamil Possi.
River, que se enfrentará a Aldosivi el jueves a las 15:00 en Mar del Plata, contará con el arbitraje de Bryan Ferreyra, quien nunca antes había dirigido un partido del "Millonario". En el VAR estará José Carreras.
Lectura rápida
¿Quién no dirigirá en la última fecha del Clausura?
Nicolás Ramírez no dirigirá por una intervención quirúrgica programada.
¿Qué partidos son clave en esta última fecha?
Los partidos de Boca, Rosario Central y Argentinos definirán la tabla anual.
¿Qué árbitro se encargará del partido Boca vs. Defensa y Justicia?
El árbitro será Sebastián Zunino y el VAR Yamil Possi.
¿Cuándo juega River y quién lo arbitra?
River jugará el jueves a las 15:00 ante Aldosivi, arbitrado por Bryan Ferreyra.
¿Quién estará en el VAR del partido River?
El VAR será dirigido por José Carreras.
[Fuente: Noticias Argentinas]