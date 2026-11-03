Argentina vs. Uruguay: precios y cómo sacar las entradas para el amistoso en la Bombonera

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado que desde el miércoles 4 de noviembre se habilitará la venta de entradas para el amistoso que enfrentará a la Selección argentina y a Uruguay, programado para el viernes 13 de noviembre en la emblemática "Bombonera".

Este encuentro marcará el inicio de dos partidos amistosos que se llevarán a cabo en el país. Las entradas generales tendrán un costo de $95.000, siendo las más asequibles, mientras que la opción más cara corresponde a la Preferencial, con un valor de $290.000. La decisión de reducir precios se toma tras la ausencia de Lionel Messi en la lista de convocados.

En cuanto a las plateas, las altas de la categoría "L" costarán $140.000, las medias "C", "D" y "M" se fijan en $180.000, y las bajas "L" junto con las medias "A" y "B" tendrán un precio de $220.000 cada una. Para los hinchas uruguayos, el sector visitante tendrá un costo de $260.000.

La AFA ha aclarado que las entradas se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma digital deportick.com, y el retiro físico de las mismas se llevará a cabo entre el martes 10 y el jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15 hs.

Asimismo, la AFA resalta que los precios de las plateas, tanto altas como medias y bajas, son inferiores a los de los recientes amistosos disputados en el país, que incluyeron encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Ubicaciones, precios y cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Uruguay

General: $95.000

Menor A Popular (hasta 10 años): $19.000

Sector Visitante: $160.000

Platea Alta: $140.000

Platea Baja L: $220.000

Platea Media C,D,M: $180.000

Platea Media A,B: $220.000

Preferencial: $290.000

¿Cuándo salen a la venta las entradas y cuándo se pueden canjear?

La venta general comenzará el miércoles 4 de noviembre a partir de las 16:00 hs y los tickets físicos podrán canjearse entre el martes 10 y el jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, desde las 9 hasta las 15 hs.

¿Cómo utilizar la plataforma Deportick?

Los interesados en adquirir entradas deberán ingresar a la página Deportick.com, donde deberán registrarse creando una cuenta con usuario y contraseña, en caso de no contar con una.

Ingreso para discapacitados

Las personas con discapacidades podrán gestionar su ingreso a través de la misma plataforma de Deportick durante la venta general, que comienza el miércoles 4 de noviembre a las 16 hs. Aquellos que no logren gestionar su ingreso antes del partido, no podrán acceder.