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Argentina vs. Uruguay: precios y cómo sacar las entradas para el amistoso en la Bombonera

Sin la presencia de Messi, la AFA ajustó los precios de las entradas para el clásico que se disputará el 13 de noviembre en Buenos Aires.

03/11/2026 | 18:00Redacción Cadena 3

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Argentina se medirá con Uruguay en la fecha FIFA.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado que desde el miércoles 4 de noviembre se habilitará la venta de entradas para el amistoso que enfrentará a la Selección argentina y a Uruguay, programado para el viernes 13 de noviembre en la emblemática "Bombonera".

Este encuentro marcará el inicio de dos partidos amistosos que se llevarán a cabo en el país. Las entradas generales tendrán un costo de $95.000, siendo las más asequibles, mientras que la opción más cara corresponde a la Preferencial, con un valor de $290.000. La decisión de reducir precios se toma tras la ausencia de Lionel Messi en la lista de convocados.

En cuanto a las plateas, las altas de la categoría "L" costarán $140.000, las medias "C", "D" y "M" se fijan en $180.000, y las bajas "L" junto con las medias "A" y "B" tendrán un precio de $220.000 cada una. Para los hinchas uruguayos, el sector visitante tendrá un costo de $260.000.

La AFA ha aclarado que las entradas se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma digital deportick.com, y el retiro físico de las mismas se llevará a cabo entre el martes 10 y el jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15 hs.

Asimismo, la AFA resalta que los precios de las plateas, tanto altas como medias y bajas, son inferiores a los de los recientes amistosos disputados en el país, que incluyeron encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Ubicaciones, precios y cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Uruguay

General: $95.000

Menor A Popular (hasta 10 años): $19.000

Sector Visitante: $160.000

Platea Alta: $140.000

Platea Baja L: $220.000

Platea Media C,D,M: $180.000

Platea Media A,B: $220.000

Preferencial: $290.000

¿Cuándo salen a la venta las entradas y cuándo se pueden canjear?

La venta general comenzará el miércoles 4 de noviembre a partir de las 16:00 hs y los tickets físicos podrán canjearse entre el martes 10 y el jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, desde las 9 hasta las 15 hs.

¿Cómo utilizar la plataforma Deportick?

Los interesados en adquirir entradas deberán ingresar a la página Deportick.com, donde deberán registrarse creando una cuenta con usuario y contraseña, en caso de no contar con una.

Ingreso para discapacitados

Las personas con discapacidades podrán gestionar su ingreso a través de la misma plataforma de Deportick durante la venta general, que comienza el miércoles 4 de noviembre a las 16 hs. Aquellos que no logren gestionar su ingreso antes del partido, no podrán acceder.

Lectura rápida

¿Qué partido se jugará?
Un amistoso entre Argentina y Uruguay.

¿Cuándo se jugará?
El 13 de noviembre.

¿Dónde se llevará a cabo?
En la Bombonera, Buenos Aires.

¿Cómo se compran las entradas?
A través de la plataforma Deportick.com.

¿Cuáles son los precios de las entradas?
Los precios varían desde $95.000 hasta $290.000.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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