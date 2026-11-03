Atacó a machetazos a una pareja gay en La Granja: "Tienen que desaparecer"
Juan y Nicolás sufren desde hace dos años la persecución violenta de un vecino comerciante. Tras una brutal agresión en la vía pública, el fiscal Guillermo Monti investiga el hecho.
03/11/2026 | 08:53Redacción Cadena 3
FOTO: Así quedó la víctima tras el ataque a machetazos.
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Radioinforme 3
Una pareja de comerciantes sufrió un brutal ataque homofóbico a machetazos en la localidad cordobesa de La Granja.
Juan y Nicolás, propietarios de un concurrido local gastronómico de la zona, denunciaron que un vecino comerciante y su hijo los persiguen de forma sistemática y que el nivel de violencia escaló el pasado martes hasta convertirse en un intento de agresión física directa contra sus vidas.
El violento episodio se desató cuando la pareja regresaba desde la ciudad de Córdoba junto a un trabajador. Al detener la marcha frente a un comercio local, el agresor frenó su vehículo, descendió e interceptó a Nicolás dentro del automóvil para golpearlo. Instantes después, el atacante extrajo un machete de su auto e impartió múltiples golpes contra la víctima, quien logró salvar su vida gracias al grosor de la campera que llevaba puesta en ese momento.
"Hace dos años que estamos con una persecuta de una persona que ya no nos deja vivir. Es una homofobia asquerosa. Dice que a los putos hay que cagarlos matando y que tienen que desaparecer de La Granja. El martes esto colapsó: sacó un machete y fue impresionante la cantidad de machetazos que le pegó a mi pareja", relató Juan sobre el calvario que padecen a diario tanto en la vía pública como a través de hostigamientos verbales y agresiones en redes sociales.
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La investigación del gravísimo suceso quedó a cargo del fiscal de instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, quien ya incorporó al expediente la denuncia formal, las imágenes de las heridas y los videos que registraron la secuencia de la agresión.
Se aguarda que en las próximas horas la fiscalía ordene medidas judiciales de urgencia y la imputación del agresor para resguardar la integridad física de las víctimas.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Una pareja de comerciantes sufrió un ataque homofóbico a machetazos en La Granja.
¿Quiénes son las víctimas? Las víctimas son Juan y Nicolás, propietarios de un local gastronómico.
¿Cuándo sucedió el ataque? El ataque ocurrió el pasado martes.
¿Dónde tuvo lugar el incidente? El incidente tuvo lugar en la localidad de La Granja, cerca de Córdoba.
¿Cómo se desarrolló el ataque? El agresor interceptó a Nicolás en su vehículo y lo atacó con un machete.
¿Por qué se investiga el caso? Se investiga el caso debido a la gravedad del ataque y la homofobia involucrada.