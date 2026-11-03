Atacó a machetazos a una pareja gay en La Granja: "Tienen que desaparecer"

Una pareja de comerciantes sufrió un brutal ataque homofóbico a machetazos en la localidad cordobesa de La Granja.

Juan y Nicolás, propietarios de un concurrido local gastronómico de la zona, denunciaron que un vecino comerciante y su hijo los persiguen de forma sistemática y que el nivel de violencia escaló el pasado martes hasta convertirse en un intento de agresión física directa contra sus vidas.

El violento episodio se desató cuando la pareja regresaba desde la ciudad de Córdoba junto a un trabajador. Al detener la marcha frente a un comercio local, el agresor frenó su vehículo, descendió e interceptó a Nicolás dentro del automóvil para golpearlo. Instantes después, el atacante extrajo un machete de su auto e impartió múltiples golpes contra la víctima, quien logró salvar su vida gracias al grosor de la campera que llevaba puesta en ese momento.

"Hace dos años que estamos con una persecuta de una persona que ya no nos deja vivir. Es una homofobia asquerosa. Dice que a los putos hay que cagarlos matando y que tienen que desaparecer de La Granja. El martes esto colapsó: sacó un machete y fue impresionante la cantidad de machetazos que le pegó a mi pareja", relató Juan sobre el calvario que padecen a diario tanto en la vía pública como a través de hostigamientos verbales y agresiones en redes sociales.

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La investigación del gravísimo suceso quedó a cargo del fiscal de instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, quien ya incorporó al expediente la denuncia formal, las imágenes de las heridas y los videos que registraron la secuencia de la agresión.

Se aguarda que en las próximas horas la fiscalía ordene medidas judiciales de urgencia y la imputación del agresor para resguardar la integridad física de las víctimas.