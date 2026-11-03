Mafia en la terminal: 30 taxistas rodearon y amenazaron a un chofer con prenderle fuego el auto

Una violenta situación de apriete y control gremial ilegal sacudió este lunes por la tarde a la vieja terminal de ómnibus de Córdoba.

Esteban, un taxista con 25 años de trayectoria al volante, fue cercado y amenazado por un grupo de aproximadamente 30 personas que le impidieron prestar servicio y lo intimidaron con destruir su vehículo e incluso prenderlo fuego con su hija menor adentro.

El gravísimo episodio ocurrió pasadas las 18:30 horas, cuando el trabajador arribó a la plataforma T1 tras dejar a un pasajero. Al percatarse de que la fila se encontraba completamente vacía y no había unidades prestando servicio para los usuarios que aguardaban en el lugar, decidió realizar marcha atrás para cubrir la demanda.

En ese instante, dos sujetos intentaron bloquear el ingreso y, al sumarse otros vehículos, se desató la agresión coordinada.

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Audio. El audio de la extorsión a un taxista en la Terminal de Ómnibus de Córdoba Radioinforme 3 Episodios

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"Se me acercaron entre varios, por lo menos 30, rodeándome el auto y diciéndome que me iban a cagar a trompas, que me tenía que ir, que me iban a pinchar la goma y lo más loco de todo, que me iban a incendiar el auto con mi hija adentro", relató a Cadena 3 la víctima, remarcando el desgaste de una jornada laboral que ya superaba las nueve horas.

Los agresores le exigieron salir de la fila bajo la advertencia de que no le permitirían llevarse ningún viaje.

El chofer logró registrar en audio las amenazas sufridas y exigió la urgente intervención de las autoridades municipales para garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la labor diaria en las terminales de transporte.