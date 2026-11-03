Central estrenará la tercera bandeja: "Queremos llegar a los 50.000 espectadores"

Rosario Central tiene lista la tercera bandeja del Gigante de Arroyito y la estrenará este sábado, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el vicepresidente Adrián Maglia confirmó que los hinchas podrán ingresar por la puerta 5 y que, por el momento, deberán utilizar las escaleras porque todavía faltan los ascensores.

"Se están terminando las barandas, o sea, la seguridad está plenamente garantizada", aseguró el dirigente. También explicó que las butacas instaladas son de plástico y de color azul, diferentes a las que actualmente tiene el resto del estadio.

Maglia destacó la concreción de una obra que la institución proyectaba desde hace años. La ampliación incorpora unas 3.500 ubicaciones y, una vez completados los trabajos, el Gigante de Arroyito tendrá una capacidad aproximada de 50.000 espectadores. "Estamos muy contentos de tener una realización que hacía muchos años que lo veníamos soñando", expresó.

En cuanto a las tareas pendientes, señaló que próximamente estarán terminados los baños y los espacios de uso de la tercera bandeja, mientras que los palcos demandarán más tiempo. También mencionó otros proyectos de infraestructura, entre ellos la finalización de Crucial Verde y las obras en la Ciudad Deportiva.

Uno de esos planes contempla trasladar la cancha de hockey a Crucial Verde y construir otra cancha sintética de fútbol en el espacio que actualmente ocupa. Según explicó, la modificación permitirá mejorar la accesibilidad para las jugadoras de las divisiones menores y ampliar los espacios destinados al trabajo con las inferiores.

Por otra parte, el vicepresidente se refirió a la posibilidad de seguir ampliando el estadio y mencionó las dificultades que presentan algunos sectores por su cercanía con instituciones y viviendas vecinas. Sobre el campo de juego, adelantó que buscarán cambiar el césped para adecuarlo a las nuevas exigencias del fútbol de alto nivel. "Queremos tener pisos donde no se extrañe cuando se va a competencias de alto nivel", afirmó.

La inauguración de la tercera bandeja coincidirá con un partido clave para Central, que recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en la última fecha del campeonato. El equipo necesita ganar y esperar otros resultados para mantener sus posibilidades de quedarse con el primer puesto de la tabla.

Entrevista de Alberto Lotuf.