Axel vuelve a Rosario: "Es un concierto muy sanador, donde las emociones se tocan profundamente"

Axel regresará a Rosario este viernes con su espectáculo "Así Vivir Tour", una propuesta que combina canciones de su último trabajo con los clásicos de su trayectoria. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, el cantante habló sobre el significado de esta gira y el vínculo que construyó con el público local a lo largo de más de dos décadas. La presentación será a las 21 en el teatro Broadway.

"Rosario es un lugar muy especial. Es gente muy demostrativa. Desde el día uno que vengo acá y siempre me han abierto las puertas de sus corazones con mucho cariño", expresó. También agradeció el acompañamiento de sus seguidores, que lo esperan en la puerta de los medios y lo acompañan en cada presentación: "A mí me gusta agradecerlo y no naturalizarlo, no darlo por sentado".

Sobre el concepto del espectáculo, explicó que busca recorrer distintas emociones y experiencias de la vida. "El tour se llama Así Vivir y un poco te lleva a experimentar la vida misma, que nos lleva por diferentes emociones, por momentos de reflexión, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de euforia". En ese sentido, definió la propuesta como "un concierto muy sanador, de más de dos horas de música".

El artista sostuvo que el paso del tiempo y la madurez le permitieron mostrarse con mayor autenticidad sobre el escenario. "Cada vez te despojás mucho más de la necesidad de aceptación. Entonces te mostrás tal cual sos cada vez más, porque no te importa tanto lo que piensan los demás". Según contó, durante los conciertos hay momentos de mucha emoción: "Hay momentos que yo levanto la mirada y la gente está llorando literalmente".

FOTO: Axel con sus fans en Cadena 3 Rosario.

Durante la charla también reflexionó sobre el poder de las canciones para quedar asociadas a momentos personales. Recordó que, cuando tenía nueve años, escuchó una melodía durante el funeral de una prima y que todavía hoy no puede volver a escucharla sin emocionarse. "La música nos interpela de una manera tan profunda", afirmó, al explicar cómo una canción puede quedar ligada para siempre a un recuerdo, una pérdida o una etapa de la vida.

Axel también se refirió al intenso año de trabajo que atraviesa, con presentaciones en distintos países y una agenda que incluyó 14 funciones en el Gran Rex y giras por Colombia, Perú, España, Bolivia, Chile, Uruguay y Ecuador. A esa actividad se suma la distancia con sus hijos. "Yo todos los días estoy a la noche con la culpa y la tristeza a veces, que la gente ni se la imagina, porque es una procesión interna", confesó. Y agregó que, aunque mantiene contacto mediante videollamadas, "no es lo mismo".

En otro tramo de la entrevista, adelantó que el primer corte de su próximo álbum saldrá el 26 de noviembre y contará con la participación de un reconocido artista colombiano. Axel viajó recientemente a Miami para grabar el videoclip y aseguró que está muy ilusionado con el lanzamiento. También contó que el disco estaba previsto inicialmente para el año próximo, pero que la colaboración adelantó los planes.

Uno de los momentos más emotivos de la visita a Cadena 3 fue cuando interpretó en vivo "El motivo", una canción que escribió durante la pandemia, en una etapa de tristeza y depresión, junto al poeta cubano Alexis Díaz Pimienta. Antes de cantarla, explicó que la letra nació de experiencias compartidas y de la necesidad de encontrar una salida a los momentos difíciles. La canción deja un mensaje de esperanza que resume buena parte del espíritu de esta gira: "Nunca olvides que al final solo una vez estás vivo y estar vivo es el motivo para celebrar".

Entrevista de Alberto Lotuf.