Regio: el desafío de una heredera en un mundo de lujo y traiciones

Julia Garcillán lleva una vida tranquila como becaria en un prestigioso bufete de abogados, hasta que un giro inesperado la convierte en heredera de una de las familias más influyentes del sector hotelero. Este descubrimiento la sumerge en el universo Regio, un mundo donde el lujo y las apariencias son fundamentales, y donde la sangre pesa más que el mérito.

Para reclamar su lugar en esta nueva realidad, Julia deberá enfrentarse a una serie de desafíos junto a sus nuevos primos. Cada decisión que tome puede acercarla a la verdad sobre su familia o alejarla de ella para siempre. En medio de fiestas exclusivas, viajes de ensueño y traiciones ocultas, la joven también se verá envuelta en un romance inesperado que complicará aún más su situación.

El libro, que se sitúa en el género de la narrativa, explora temas como el poder, la ambición y el amor en un contexto donde nada es gratuito. La autora, con su estilo fresco y dinámico, logra captar la atención del lector, llevándolo a reflexionar sobre las relaciones familiares y las decisiones que marcan la vida de una persona.

La obra, publicada por ROCA en 2026, se presenta como una lectura actual y relevante, especialmente en un mundo donde las redes sociales y las apariencias juegan un papel crucial en la vida cotidiana. La historia de Julia invita a cuestionar hasta dónde estaríamos dispuestos a llegar por un lugar en la cima y qué sacrificios estaríamos dispuestos a hacer.

En definitiva, Regio no solo es una novela de entretenimiento, sino también una reflexión sobre la búsqueda de identidad y el precio del éxito en un entorno competitivo. La trama, llena de giros y sorpresas, mantiene al lector en vilo hasta la última página.