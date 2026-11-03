Indagan a un hombre por operaciones fraudulentas desde una billetera virtual robada

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- El fiscal Matías Di Lello, quien lidera la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°53, ha solicitado al juez Martín Yadarola que convoque a un hombre para que preste declaración indagatoria, tras ser acusado de manipular los fondos de una billetera virtual instalada en un celular robado.

El incidente tuvo lugar el 12 de agosto, cuando la víctima se encontraba en la intersección de la avenida Corrientes y la calle Azcuénaga, en el barrio de Balvanera, y se dio cuenta de que su teléfono había sido sustraído.

Al poco tiempo, la mujer se enteró de que desde su cuenta de Mercado Pago se había solicitado un préstamo por $280.000, retirado $500.000 en efectivo en un local de Pago Fácil y abonado una factura del servicio de electricidad por $236.785,77 a nombre del imputado. Además, se había intentado transferir $800.000 a una cuenta a su nombre.

Al día siguiente, la mujer denunció el hecho en la Comisaría Vecinal 3C, lo que llevó a la intervención de la Fiscalía N°53. Desde la fiscalía se llevaron a cabo diversas acciones para esclarecer el caso.

En su informe, el fiscal imputó al hombre por el delito de estafa, al detectarse que había defraudado a la víctima "mediante una técnica de manipulación informática que altera el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos". Este delito se evidenció al haber utilizado su dinero a través de su cuenta de Mercado Pago después de que el teléfono le fuera robado.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los autores del robo del dispositivo móvil, pero las investigaciones sobre las transacciones permitieron establecer que el sospechoso "coincidía tanto en la titularidad de la factura abonada como en el intento de transferencia que se realizó a través de la mencionada billetera virtual", según lo señalado por el fiscal en su solicitud de indagatoria.

A partir de esa información, se identificaron dos domicilios relacionados con el investigado y, en uno de ellos, se logró localizar al hombre, quien se desempeña como delivery.

Con los elementos recolectados, el fiscal Di Lello ha solicitado al juez que indague al imputado como autor del delito de estafa, según lo estipulado en el artículo 173 inciso 16° del Código Penal, que establece penas de uno a seis años de prisión, según destaca el portal Fiscales.