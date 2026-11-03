Se agudiza la crisis en Pauny: sueldos atrasados y despidos en la planta de Las Varillas
La UOM advirtió que hay familias sin recursos para comprar alimentos y denunció que cuatro operarios no pudieron ingresar a la fábrica. La empresa emplea a unos 500 trabajadores.
03/11/2026 | 12:54Redacción Cadena 3
FOTO: Trabajadores de Pauny tomaron la fábrica de tractores en Las Varillas, Córdoba.
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La crisis de Pauny, la fábrica de tractores de Las Varillas, se agravó este martes con un reclamo por salarios atrasados y la denuncia de que cuatro operarios no pudieron ingresar a trabajar.
Lucas Sarmiento, delegado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en San Francisco, describió en diálogo con Cadena 3 una situación de desesperación entre las familias y advirtió que algunos empleados ya no tienen dinero para alimentar a sus hijos.
El conflicto afecta a una planta con alrededor de 500 trabajadores y tiene consecuencias sobre comercios y otras empresas de la localidad que dependen de su actividad.
Los empleados arrastran cerca de un año y medio de dificultades, con pagos fuera de término, suspensiones y problemas con el cobro de las vacaciones. En las últimas tres semanas, según pudo saber Cadena 3, solo recibieron un depósito de $100.000.
Sarmiento explicó que desde septiembre regía un acuerdo, previsto hasta fin de año, que establecía que los lunes y martes no se trabajaba y que la actividad se concentraba entre el miércoles y el viernes. Como compensación, la empresa debía abonar un porcentaje de los días sin tareas.
Sin embargo, el martes de la semana pasada la firma comunicó que tampoco habría actividad durante las tres jornadas restantes. Según el dirigente, la compañía argumentó que no tenía tareas para asignar y que buscaba una solución para afrontar la deuda con el personal.
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Ante esa decisión, la UOM pidió una audiencia en el Ministerio de Trabajo y reclamó que la empresa presentara un esquema de pago concreto en el encuentro realizado este lunes.
"Los trabajadores han sido desalojados, se han estado endeudando con las tarjetas. Llegamos al extremo de que no tienen para darles de comer a sus hijos", afirmó Sarmiento sobre las consecuencias de los atrasos.
El dirigente relató que, tras esa audiencia, este martes se impidió el ingreso a cuatro empleados, bajo el argumento de despidos con causa. También denunció que los representantes sindicales quedaron afuera del establecimiento, mientras los trabajadores permanecían dentro de la planta. "La situación es desesperante", sostuvo.
Consultado sobre la participación de la empresa en las negociaciones, Sarmiento señaló que sus representantes concurren a las audiencias, aunque aseguró que en las últimas reuniones lo hicieron sin asesoramiento legal. "Ya el abogado ni se presenta. Van sin representación", manifestó.
Además, el gremialista afirmó que en las últimas semanas tomaron conocimiento de deudas de la firma con distintas entidades bancarias y de cheques rechazados por más de $1.000 millones desde octubre. Esos datos fueron mencionados por el representante de la UOM como parte de la preocupación sindical por la continuidad de la actividad y el pago de los salarios.
Sarmiento remarcó que el impacto de la crisis se extiende a otras empresas locales que recibían trabajo de Pauny y al comercio de Las Varillas, sostenido en parte por el consumo de las familias vinculadas a la fábrica.
Lectura rápida
¿Cuál es la crisis que enfrenta Pauny? La crisis de Pauny se centra en salarios atrasados y despidos, afectando a sus trabajadores.
¿Quién es Lucas Sarmiento? Es el delegado de la UOM en San Francisco y ha denunciado la situación desesperante de los trabajadores.
¿Cuántos trabajadores están afectados? Aproximadamente 500 trabajadores están involucrados en la crisis de la planta.
¿Qué medidas se han tomado? La UOM solicitó una audiencia en el Ministerio de Trabajo para discutir pagos y condiciones laborales.
¿Por qué es importante la situación de Pauny? La crisis impacta no solo a los trabajadores, sino también a comercios y otras empresas de Las Varillas que dependen de su actividad.