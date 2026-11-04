El mercado reacciona al alza tras la derrota de Trump
También cae el precio del petróleo por expectativa de acuerdo.
04/11/2026 | 11:01Redacción Cadena 3
FOTO: Mercados absorben en forma positiva derrota de Trump.
Los mercados internacionales cotizan al alza tras el resultado electoral en los Estados Unidos y el precio del petróleo vuelve a bajar y queda a punto de perforar los US$100.
Las bolsas europeas muestran mayoría de subas, al igual que las asiáticas, según se desprende de verificaciones realizadas por la Agencia Noticias Argentinas.
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La expresidenta publicó un mensaje tras las legislativas estadounidenses. Había anticipado el revés en una entrevista y cuestionado el respaldo del mandatario a gobiernos de derecha de América Latina.
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El FTSE 100 de Londres avanza 1,24%, mientras que el CAC de Francia lo hace 1,54% y el DAX en Alemania 1,36%. En tanto, el IBEX de Madrid sube 2,92% y la Bolsa de Milán en Italia mejora 2,32%.
En Asia, Shanghai sube 2,16%, Hong Kong lo hace 1,67% y el Kospi de Corea mejora 0,62%.
En lo que respecta al mercado en Estados Unidos, la reacción en el premarket también muestra cotizaciones al alza.
Asimismo, se apreció un repunte de los bonos del Tesoro dada la expectativa de que la nueva etapa política reduzca el gasto público y acote el déficit fiscal del Gobierno.
La rentabilidad de los bonos americanos perforó el 5% y se ubica en 4,92%, lo cual puede amortiguar la suba del riesgo país de la Argentina.
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Desde Washington, el enviado de Cadena 3, Hernán Funes, y el exembajador Eduardo Amadeo coincidieron en que el costo de vida, la inflación y la guerra fueron determinantes.
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Los inversores también especulan con una posible regulación de la inteligencia artificial que ralentice el crecimiento de la economía mundial.
Por otra parte, el petróleo cayó a la zona de US$102, con tendencia a la baja, bajo el supuesto de que puede acelerarse un acuerdo diplomático para terminar con la guerra en Medio Oriente.
Lectura rápida
¿Qué ocurre con los mercados internacionales? Los mercados internacionales cotizan al alza tras el resultado electoral en los Estados Unidos.
¿Quién realizó las verificaciones sobre las bolsas? Las verificaciones fueron realizadas por la Agencia Noticias Argentinas.
¿Cuándo se observan subas en las bolsas europeas y asiáticas? Se observan subas tras el resultado electoral en los Estados Unidos.
¿Cómo afecta la nueva etapa política a los bonos del Tesoro? Se espera que reduzca el gasto público y acote el déficit fiscal del Gobierno.
¿Por qué cayó el precio del petróleo? El petróleo cayó a la zona de US$102 bajo el supuesto de un posible acuerdo diplomático para terminar con la guerra en Medio Oriente.