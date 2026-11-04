Las ganadoras de "Popstars" y su nuevo camino con la girlband "Chapeaux"

FOTO: Una por una, ellas son las ganadoras de "Popstars"

Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) -- El reality musical "Popstars" llegó a su fin y, este martes, Telefe presentó a las cinco integrantes de "Chapeaux", la nueva girlband argentina que nació del show, el cual contó con la participación de más de 15 mil jóvenes provenientes de toda la Argentina.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el ciclo conducido por Nico Vázquez acompañó a la formación de la banda desde sus inicios: desde las audiciones iniciales hasta clases de canto, baile, presencia sobre el escenario e incluso la convivencia.

Tras una ardua competencia en la que solo quedaron ocho seleccionadas, el jurado —conformado por Ángela Torres, Nicki Nicole y Charlie García— eliminó a Oriana Ledesma Castillo, Micaela Dobarro y Sofía Helmich, dejando a Juana Distéfano, Kala Bidner, Magalí Altamirano, María Adolfina Pérez y Mía Piñeiro como las ganadoras del reality.

La cantante de 19 años que conquistó al jurado con interpretaciones de "Shallow" e "Inevitable" fue la primera confirmada dentro de la banda. A su corta edad, la adolescente ya contaba con experiencia frente a las cámaras. Juana dio sus primeros pasos como creadora de contenido en YouTube, donde construyó una comunidad de más de 100.000 suscriptores mediante vlogs, desafíos y formatos enfocados en el entretenimiento.

De 21 años, Kala es cantante y compositora independiente con grandes logros previos a su participación en Popstars. La hija de la actriz Guadalupe Martínez Uría debutó en los escenarios a la corta edad de 9 años, cuando Franco De Vita la invitó a cantar en el Estadio Luna Park. En junio de 2022, cobró notoriedad al ser elegida para entonar el himno antes del partido amistoso de la Selección Argentina contra Estonia en España.

Cantante y actriz argentina de 19 años, Magalí estudia artes escénicas desde los 9 años y compone desde los 12. Saltó a la fama en la serie Soy Luna: Volver a rodar, la secuela de Soy Luna en la que interpreta a Azul.

Oriunda de Basavilbaso, Entre Ríos, María Adolfina Pérez destacó desde sus inicios por su presencia escénica, su registro vocal y la versatilidad en los estilos de música.

La joven de 18 años que logró cautivar al jurado canta desde muy pequeña. Además, es descendiente directa del reconocido violinista Fernando Suárez Paz, histórico músico vinculado a la obra de Astor Piazzolla.

Al finalizar el ciclo, Telefe cerró con la emisión del primer videoclip oficial de Chapeaux interpretando "Me provoca", tema que ya es hit en redes sociales. Las ganadoras debutarán en el primer show, que está pautado para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena.