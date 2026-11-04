La sonda Hera de la ESA se aproxima al asteroide Dimorphos tras el experimento de NASA

La Agencia Espacial Europea (ESA) anunció que su sonda Hera ha alcanzado un hito significativo en su misión de investigar una histórica colisión de asteroides. Por primera vez, la sonda logró captar imágenes de los asteroides Didymos y Dimorphos como objetos separados, en lugar de un solo punto de luz. Esta imagen fue obtenida el 18 de octubre, cuando Hera se encontraba a unos 1,280 kilómetros de sus objetivos y a 197 millones de kilómetros de la Tierra.

El científico Michael Kueppers explicó que "con esta imagen, el pequeño asteroide Dimorphos se vuelve visible por primera vez". Antes de esta adquisición, la sonda solo resolvía el sistema Didymos como un único punto. Sin embargo, en la imagen inicial, aunque Dimorphos aparece como un solo pixel, se observa claramente separado de su cuerpo principal.

La imagen breakthrough siguió a una exitosa serie de maniobras que permitieron a Hera reducir su velocidad a solo 20 metros por segundo al acercarse al sistema de asteroides. Este ajuste fue logrado mediante el uso de sus propulsores, con una semana de diferencia entre las maniobras. A pesar de que los dos asteroides parecen pequeños en la imagen inicial, son objetos significativos: Dimorphos mide aproximadamente 151 metros de ancho, comparable en tamaño a la Gran Pirámide de Giza, mientras que Didymos tiene un diámetro de alrededor de 780 metros, un poco más pequeño que el Burj Khalifa de Dubái.

Dimorphos orbita alrededor de Didymos a una separación promedio de solo 1.15 kilómetros, moviéndose a una velocidad de aproximadamente 18 centímetros por segundo. El gerente de la misión Ian Carnelli destacó que "por primera vez estamos viendo a través de los propios ojos de Hera el sistema de asteroides dobles para el cual la misión fue diseñada". Además, se anticipa que las imágenes se volverán más nítidas a medida que Hera se acerque más, y se revelarán las primeras imágenes detalladas de Dimorphos el 25 de noviembre.

La llegada de Hera brindará a los científicos la oportunidad de examinar los resultados de un innovador experimento de defensa planetaria realizado cuatro años antes. El 26 de septiembre de 2022, la sonda DART de NASA colisionó deliberadamente con Dimorphos a una velocidad de aproximadamente 6.1 kilómetros por segundo. El impacto lanzó escombros a más de 10,000 kilómetros al espacio y acortó el período orbital del asteroide alrededor de Didymos en aproximadamente 33 minutos. Este experimento demostró que una sonda podría cambiar deliberadamente el movimiento de un asteroide, un logro con enormes implicaciones para la protección de la Tierra frente a futuras amenazas de asteroides.

No obstante, el choque también generó resultados que los científicos aún intentan explicar completamente. El cambio orbital del asteroide fue significativamente mayor de lo que las simulaciones por computadora habían predicho, lo que plantea interrogantes sobre sus propiedades físicas y cómo respondió al impacto. Los investigadores aún no saben si DART dejó un cráter en Dimorphos o alteró significativamente la forma del asteroide. También se requieren mediciones más precisas de su composición, estructura interna y masa para entender por qué la colisión fue tan efectiva.

Responder a estas preguntas es crucial para transformar el enfoque de 'impacto cinético' en una estrategia de defensa planetaria confiable. Durante los próximos meses, Hera llevará a cabo una detallada "investigación del sitio del choque" para descubrir qué hizo realmente la colisión de NASA a Dimorphos. La sonda utilizará una serie de instrumentos científicos para examinar el asteroide y su entorno, y también liberará dos pequeños satélites, conocidos como 'CubeSats', cada uno del tamaño de una caja de zapatos, para recopilar observaciones adicionales desde distancias más cercanas. Se espera que la investigación eventualmente incluya operaciones de aterrizaje.

Estas mediciones ayudarán a los científicos a comprender mejor cómo responden los asteroides a impactos de alta velocidad y mejorar las predicciones sobre cómo podrían funcionar los intentos de desviación en el futuro. Para aquellos interesados en seguir el viaje de Hera, se puede explorar la misión a través del Hera Space Companion, una plataforma de comunicación interactiva diseñada para hacer accesible la primera misión de defensa planetaria de la ESA al público.