Italianos en Rosario: este miércoles vence el plazo para inscribirse y votar en el Comites

El próximo 4 de diciembre se realizarán las elecciones para renovar el Comité de los Italianos en el Exterior (Comites), el organismo que representa a los ciudadanos italianos residentes fuera de su país. El cónsul general en Rosario, Filippo Romano, recordó que la inscripción en el registro electoral cierra este miércoles 4 de noviembre a las 23.59 y convocó a participar de los comicios.

El Comites es una institución establecida por la legislación italiana que representa a la colectividad ante las autoridades de ese país y los consulados. En ese sentido, Romano explicó que sus funciones no se limitan a la representación institucional: "Es un organismo que representa los derechos también de los ciudadanos". Además, interviene en iniciativas de promoción cultural y económica.

La jurisdicción consular de Rosario comprende tres provincias argentinas y una parte del norte de la provincia de Buenos Aires. Según precisó el cónsul, allí hay más de 136 mil ciudadanos italianos registrados en el padrón consular y alrededor de 130 mil están habilitados por edad para votar. Para participar de las elecciones, deben tener al menos 18 años y residir desde hace seis meses o más en esa circunscripción.

Romano destacó que la jurisdicción rosarina es la segunda colectividad italiana más numerosa de Argentina, detrás de Buenos Aires. El Comites local está integrado por 18 miembros y su renovación definirá quiénes asumirán la representación de los ciudadanos ante las autoridades italianas en el exterior.

"Es importante que el ciudadano italiano, el elector italiano, participe en estos comicios electorales para la renovación del Comites, porque son organismos muy importantes", insistió el cónsul. Quienes quieran votar deben solicitar su inscripción en el registro electoral antes de las 23.59 de este miércoles. Los comicios se desarrollarán el 4 de diciembre.

Informe de Julián Maragliano.