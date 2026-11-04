Cortes de luz y agua en Kiev tras ataques rusos mientras se busca sobrevivientes en el sur

FOTO: Ataques rusos cortan el agua y la luz en Kiev mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes en el sur

KIEV, Ucrania (AP) — Ataques nocturnos contra infraestructura crítica provocaron cortes de electricidad y agua en Kiev y sus alrededores el miércoles, mientras los rescatistas revisaban los escombros en el sur de Ucrania y seguían buscando sobrevivientes tres días después de uno de los ataques más mortíferos allí en casi cinco años de guerra.

Varias bombas guiadas rusas se estrellaron el lunes contra una escuela y un refugio en la aldea de Komyshuvakha, cerca de la línea del frente en la región de Zaporiyia. Las autoridades han confirmado 37 muertes y señalan que unas 38 personas podrían seguir atrapadas.

Moscú no mostró señales de aflojar sus ataques aéreos en otros lugares.

En Kiev, la capital de Ucrania, se instó a los residentes a usar las fuentes públicas de agua potable, y se estaban instalando apresuradamente centros de emergencia en las zonas más afectadas, donde se ofrecían té caliente y puntos de energía para que la gente pudiera cargar dispositivos eléctricos.

La empresa de agua de Kiev informó más tarde que se habían restablecido los suministros de la ciudad, mientras que la mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, indicó que los cortes en Kiev terminaron después de que los equipos de reparación estabilizaran el sistema.

Rusia atacó a Ucrania con 310 drones, incluidos 81 drones a reacción, durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana. En su informe diario publicado en redes sociales, la fuerza aérea dijo que derribó o suprimió 272 drones de varios tipos.

Un ataque ruso a gran escala contra centrales eléctricas y subestaciones en nueve regiones dejó sin electricidad a varias zonas en Kiev y sus alrededores el martes. La empresa estatal de electricidad Ukrenergo indicó que Rusia había atacado instalaciones energéticas más de 20 veces en 24 horas.

Tales ataques de Rusia han sido una característica habitual en Ucrania pese a las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional en 2024 contra dos altos oficiales acusados de supervisar ataques contra infraestructura civil.

Funcionarios de Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, la OTAN y la Unión Europea tenían previsto reunirse más tarde el miércoles en la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

Se espera que sus conversaciones se centren en los arreglos de seguridad de posguerra, el esfuerzo de reconstrucción que será necesario y también diversas "oportunidades económicas" que la paz podría traer.

Las conversaciones en Bruselas se producen antes de una nueva ronda de negociaciones de paz mediadas por Estados Unidos la próxima semana, más de cuatro años y medio después de la invasión total de Rusia a su vecino.

El número de muertos por el ataque del lunes contra Komyshuvakha aumentó a 37, informó el jefe interino de la administración militar regional, Mykhailo Semikin.

Antes había advertido que los ataques con drones rusos estaban dificultando la búsqueda, pero que las operaciones continuarían.

Ivan Fedorov, copresidente del consejo regional de defensa, señaló el miércoles que hasta ahora se habían identificado 12 cuerpos extraídos de los escombros. Estimaciones preliminares sugerían que aún podría haber otras 38 personas atrapadas bajo los escombros, agregó. No estaba claro si alguna de ellas seguía con vida.

La Policía Nacional de Ucrania también dio las mismas cifras sombrías. En una publicación en Telegram, la policía señaló que la identificación visual de algunos de los cuerpos no era posible y que especialistas trabajaban con familiares de los fallecidos para recolectar muestras de ADN para su análisis.

El pastor bautista Vladyslav Makhovskyi se había sumado el martes a la búsqueda de sobrevivientes entre los restos de la escuela y el refugio subterráneo donde los aldeanos de Komyshuvakha habían buscado cobijo.

Pero, a medida que avanzaba el día, se sacaban de las ruinas cuerpos envueltos en sábanas de plástico blanco y se colocaban en filas mientras el humo se desplazaba sobre el paisaje destrozado.

"Cuando cayeron las bombas, la gente ya no pudo salir. Entiendo que muchos murieron de inmediato. Incluso si algunos seguían vivos, probablemente no podían respirar", dijo Makhovskyi a The Associated Press.

El ataque del lunes ocurrió después de que terminara un alto el fuego de seis días en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, a más de 245 kilómetros (150 millas) al suroeste.

Fue la tregua más significativa entre Kiev y Moscú desde 2022, y permitió la evacuación de residentes de los restos devastados de la ciudad.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy otorgó a la primera dama estadounidense Melania Trump la Orden de la Princesa Olga de primera clase, un reconocimiento concedido a mujeres que han hecho una contribución sobresaliente al Estado ucraniano.

La primera dama fue reconocida por su "importante contribución personal al apoyo humanitario a Ucrania", incluido el respaldo a los derechos humanos y a actividades benéficas destinadas a ayudar a niños ucranianos, según una publicación del sitio web presidencial.

Se le atribuyó haber facilitado un alto el fuego exitoso de seis días para llevar a cabo una misión humanitaria destinada a ayudar a quienes quedaron varados en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región ucraniana de Jersón.

Mientras tanto, el Kremlin expresó esperanzas de que el presidente estadounidense Donald Trump continúe sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania independientemente del resultado de las elecciones de mitad de mandato.

"Esperamos sinceramente que continúe sus esfuerzos de pacificación", dijo el portavoz Dmitry Peskov según la agencia de noticias rusa Interfax. Preguntado sobre si un nuevo Congreso podría obstaculizar esos esfuerzos, dijo que era "un asunto interno de Estados Unidos".

Mientras tanto, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que derribó 709 drones ucranianos durante la noche.

El gran minorista en línea Ozon indicó que un ataque con drones provocó un incendio en su centro logístico en Adygeysk, en la región rusa de Adiguesia, pero que no hubo víctimas.

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Corder reportó desde La Haya, Holanda. Contribuyeron a esta nota los corresponsales Elise Morton en Londres y Lorne Cook en Bruselas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.