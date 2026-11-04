El video del accidente en ala delta en el que murió un argentino y un instructor en Río de Janeiro

FOTO: Trágico accidente en ala delta en Río de Janeiro: fallece un turista argentino y su instructor

Un video reveló el momento en que un ala delta se estrelló contra una estructura de hormigón en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, y provocó la muerte de un turista argentino y del instructor brasileño que lo acompañaba.

El accidente ocurrió el lunes y las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, oriundo de Puerto Deseado, Santa Cruz, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años, piloto e instructor de ala delta.

Las imágenes fueron registradas por cámaras instaladas en el propio planeador y por otra ubicada en la playa. Según publicó el diario brasileño O Globo, los registros permiten reconstruir los últimos instantes del vuelo y la maniobra que terminó en el impacto.

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En la playa de Sao Conrado, sur de Río de Janeiro (Brasil), un instructor brasileño (45) llamado Luiz Eduardo Rodrigues y un turista argentino (26) llamado Adrian Guillermo Arismendi murieron tras la caída de una ala delta durante el aterrizaje. El equipo despegó de la rampa de "Pedra Bonita" y en las imágenes captadas por cámaras en la propia ala delta se ve cómo realizaron una curva demasiado baja y cerrada que provocó el impacto contra el muro de la rampa, dejando a ambos gravemente heridos. Los bomberos los trasladaron al Hospital Municipal Miguel Couto pero no resistieron las heridas; la policía de la 15ª DP investiga las causas con las grabaciones mientras el club de vuelo libre suspendió todas las actividades en la zona tras este trágico accidente que ya suma seis muertes en un año. — Anxious Vids?? (@Anxiousvids) November 4, 2026

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Cómo fue el accidente en la playa de São Conrado

En las grabaciones se observa al instructor mientras pilota el ala delta a baja altura durante la aproximación a la zona de aterrizaje. Cuando se encontraba cerca del muro que separa el paseo marítimo de la arena, realizó un giro hacia el mar.

En ese momento, el aparato se inclinó aproximadamente 45 grados y una de sus puntas rozó la arena. Segundos después, el planeador chocó contra una estructura de hormigón.

El impacto se produjo en un sector con un desnivel de al menos 2,5 metros entre el paseo y la franja de playa, una característica que habría agravado las consecuencias del accidente.

El registro audiovisual coincide con los testimonios de personas que estaban en la arena y advirtieron que el ala delta volaba a una altura inusual.

“Los que estábamos en la arena lo encontramos extraño porque volaban muy bajo. Estaban demasiado cerca de nosotros y ya hacía bastante viento. No imaginábamos que se estuvieran cayendo”, relató Ana Clara Goulart, una bañista que presenció el episodio.

La mujer contó que comenzó a sospechar que algo estaba mal cuando el aparato empezó a girar en el aire. “Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal y que podía ocurrir un accidente”, agregó.

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Los dos ocupantes murieron en el hospital

Después del choque, los equipos de emergencia asistieron a las dos víctimas en la playa. Intervinieron efectivos del 25° Grupamento de Bombeiro Militar, del Grupamento de Operações Aéreas y del 3° Grupamento Marítimo.

Los dos hombres fueron trasladados al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea. Uno de los operativos contó con apoyo de una aeronave, mientras que el otro traslado se realizó por vía terrestre.

Ambos ingresaron al centro de salud en paro cardiorrespiratorio y en estado crítico. Pese a los esfuerzos del personal médico, no lograron sobrevivir.

“Las víctimas dieron entrada en la unidad en parada cardiorrespiratoria. A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente no resistieron”, informó la Secretaría Municipal de Salud de Río de Janeiro.

Quién era el argentino que murió en el accidente

Adrián Guillermo Arismendi tenía 26 años y era oriundo de Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz. Había viajado a Río de Janeiro junto con un grupo de amigos y realizaba su primer vuelo en ala delta.

El joven había elegido una de las actividades turísticas más conocidas de la ciudad brasileña. El vuelo había comenzado en la rampa de Pedra Bonita, ubicada dentro del Parque Nacional da Tijuca, uno de los puntos tradicionales para la práctica del vuelo libre.

El recorrido debía terminar en la pista de aterrizaje habilitada sobre la arena de São Conrado. Sin embargo, durante la aproximación final, el aparato no siguió la trayectoria prevista y terminó contra el muro.

Quién era el instructor brasileño

La segunda víctima fue Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45 años. Se desempeñaba como piloto del Clube São Conrado de Voo Livre desde hacía aproximadamente una década.

Según declaró ante la Policía Civil el presidente de la institución, Bruno Menescal, Rodrigues dos Santos había asumido como instructor cerca de un año antes, después de completar las distintas etapas de formación exigidas por el club.

La tragedia conmocionó a quienes presenciaron el accidente. Otro testigo, que prefirió mantener su identidad en reserva, describió el impacto emocional que le provocó la escena: “Se veía que uno de ellos estaba a punto de morir. Fue devastador, muy triste. Se lo estaban pasando bien, estaban viviendo una aventura, y ni siquiera podían imaginar que ese sería su último aliento”.

Las imágenes del accidente, que ahora permiten observar con mayor precisión la maniobra final, se convirtieron en una pieza clave para reconstruir cómo ocurrió la tragedia en uno de los principales puntos turísticos de Río de Janeiro.