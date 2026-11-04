El crudo diagnóstico de JD Vance sobre la derrota: "Perdimos por la guerra contra Irán"

FOTO: JD Vance advierte de "dolorosos" despidos a medida que se prolonga el cierre gubernamental en EEUU

La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término abrió una fuerte disputa interna en el oficialismo de Estados Unidos. En medio de los reproches por la pérdida del control del Congreso, el vicepresidente JD Vance señaló directamente a la guerra con Irán como la principal causa del resultado y dejó expuesta una diferencia con el presidente Donald Trump sobre el impacto de la ofensiva militar.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche”, escribió Vance en una extensa publicación en su cuenta de X. El funcionario sostuvo que muchos de los votantes que habían elegido a Trump y a él en 2024 esta vez respaldaron a candidatos demócratas.

Su diagnóstico contrastó con la postura del mandatario, que reconoció que el conflicto pudo haber influido en el resultado, aunque defendió la decisión de enfrentar al régimen iraní. La intervención de Vance fue una de las críticas más contundentes surgidas desde el propio núcleo del Gobierno tras el revés electoral.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las cuatro demandas de los votantes que abandonaron al Partido Republicano

Vance rechazó que la derrota se explique principalmente por una baja participación de los votantes republicanos. Según relató, los analistas de su equipo siguieron de cerca la composición del electorado y detectaron niveles de participación que, aunque dispares entre estados, no fueron catastróficos.

Como ejemplo, mencionó que en Florida el electorado fue nueve puntos más republicano que demócrata, apenas un par de puntos por debajo de la diferencia registrada en 2024. Sin embargo, uno de sus analistas le advirtió que muchos votantes que habían apoyado a Trump y Vance en las últimas presidenciales estaban furiosos y planeaban votar por los demócratas.

El vicepresidente también contó que un encuestador le había anticipado el lunes que los republicanos perderían por 13 puntos el voto genérico, una medición que consulta a los ciudadanos qué partido prefieren para el Congreso.

/Inicio Código Embebido/

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country. — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

/Fin Código Embebido/

Según ese especialista, que Vance afirmó que acertó con los resultados, los votantes que se alejaron del oficialismo plantearon cuatro condiciones para volver a respaldarlo:

-Poner fin a la guerra con Irán.

-Concentrar los esfuerzos del Gobierno en el costo de vida y la inflación.

-Priorizar los intereses de Estados Unidos.

-Modificar la relación del país con Israel.

La enumeración expuso el malestar de una parte del electorado republicano con la política exterior de Trump y con la situación económica. La guerra, además de su costo político, impactó sobre los precios internacionales de la energía y profundizó las preocupaciones por la inflación.

Una crítica que profundiza las diferencias con Trump

El mensaje de Vance también incluyó una defensa de Rachel Campos Duffy, conductora de Fox News y esposa del secretario de Transporte, Sean Duffy. El vicepresidente cuestionó los ataques que había recibido por pedir una salida diplomática al conflicto con Irán.

“Resultó que su consejo político era sensato”, escribió.

Además, anticipó que en los próximos meses habrá intentos de explicar la derrota con argumentos que, a su juicio, no reflejarán las verdaderas razones del resultado. En ese contexto, advirtió sobre la posibilidad de que dirigentes del establishment republicano impulsen una amnistía migratoria como respuesta al revés electoral.

Vance se mostró dispuesto a revisar algunos aspectos de la política migratoria, como concentrar los controles en las empresas que contratan trabajadores en situación irregular, pero rechazó una amnistía. “Cualquiera que impulse la amnistía les está mintiendo”, afirmó.

El tramo más contundente de su publicación estuvo dirigido a quienes defienden la continuidad de la guerra. “Si quieren argumentar que valió la pena perder el Senado por los próximos seis años, háganlo. Estén de acuerdo o no, eso al menos es honesto”, planteó.

Minutos después, Donald Trump Jr., hijo del presidente, compartió el mensaje del vicepresidente y expresó su respaldo: “Cada palabra de esto es 100, 100, 100”.

Trump reconoció el impacto de Irán, pero defendió la ofensiva

El presidente también se refirió al resultado electoral y admitió que la guerra pudo haber perjudicado a su partido. Sin embargo, sostuvo que los estadounidenses comprendieron la importancia de las acciones militares contra Irán.

“Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”, afirmó en una entrevista con Fox News.

Trump justificó la ofensiva al señalar que Estados Unidos no puede permitir que Irán, al que calificó como el principal patrocinador estatal del terrorismo, desarrolle un arma nuclear.

Horas antes de la votación, el mandatario había dicho al Financial Times que no tenía planes inmediatos de atacar nuevamente a Irán, aunque aseguró que el país estaba preparado para hacerlo si resultaba necesario. El lunes, fuerzas estadounidenses habían bombardeado objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en una operación que Washington presentó como defensiva.

En paralelo, según la información publicada por La Nación, Trump anunció el mismo día de los comicios que pondría fin a un acuerdo de asistencia en materia de seguridad con Israel, que contemplaba el envío anual de 3.800 millones de dólares hasta 2028.

La derrota abrió una disputa por el rumbo del Partido Republicano

Los resultados de las elecciones de medio término profundizaron la crisis política del oficialismo. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, con 228 bancas en Diputados y 54 en la Cámara alta, de acuerdo con el recuento informado.

La derrota dejó al Gobierno de Trump frente a un Congreso controlado por la oposición y abrió interrogantes sobre la capacidad del presidente para avanzar con su agenda legislativa durante el resto de su mandato.

En ese escenario, las declaraciones de Vance adquirieron un peso particular: no se trató solamente de un análisis electoral, sino de una crítica a una de las decisiones centrales de la política exterior de Trump. Mientras el presidente defendió la ofensiva y relativizó su costo electoral, su vicepresidente sostuvo que la guerra fue el factor decisivo para que una parte de los votantes republicanos les diera la espalda.