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Elecciones en EE.UU. 2026 Notas

El crudo diagnóstico de JD Vance sobre la derrota: "Perdimos por la guerra contra Irán"

El vicepresidente de Estados Unidos atribuyó el resultado electoral al conflicto en Medio Oriente y expuso cuatro demandas de los votantes que abandonaron al partido. Sus declaraciones contrastaron con la defensa que Donald Trump hizo de la ofensiva militar.

04/11/2026 | 15:02Redacción Cadena 3

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La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término abrió una fuerte disputa interna en el oficialismo de Estados Unidos. En medio de los reproches por la pérdida del control del Congreso, el vicepresidente JD Vance señaló directamente a la guerra con Irán como la principal causa del resultado y dejó expuesta una diferencia con el presidente Donald Trump sobre el impacto de la ofensiva militar.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche”, escribió Vance en una extensa publicación en su cuenta de X. El funcionario sostuvo que muchos de los votantes que habían elegido a Trump y a él en 2024 esta vez respaldaron a candidatos demócratas.

Su diagnóstico contrastó con la postura del mandatario, que reconoció que el conflicto pudo haber influido en el resultado, aunque defendió la decisión de enfrentar al régimen iraní. La intervención de Vance fue una de las críticas más contundentes surgidas desde el propio núcleo del Gobierno tras el revés electoral.

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Las cuatro demandas de los votantes que abandonaron al Partido Republicano

Vance rechazó que la derrota se explique principalmente por una baja participación de los votantes republicanos. Según relató, los analistas de su equipo siguieron de cerca la composición del electorado y detectaron niveles de participación que, aunque dispares entre estados, no fueron catastróficos.

Como ejemplo, mencionó que en Florida el electorado fue nueve puntos más republicano que demócrata, apenas un par de puntos por debajo de la diferencia registrada en 2024. Sin embargo, uno de sus analistas le advirtió que muchos votantes que habían apoyado a Trump y Vance en las últimas presidenciales estaban furiosos y planeaban votar por los demócratas.

El vicepresidente también contó que un encuestador le había anticipado el lunes que los republicanos perderían por 13 puntos el voto genérico, una medición que consulta a los ciudadanos qué partido prefieren para el Congreso.

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Según ese especialista, que Vance afirmó que acertó con los resultados, los votantes que se alejaron del oficialismo plantearon cuatro condiciones para volver a respaldarlo:

-Poner fin a la guerra con Irán.

-Concentrar los esfuerzos del Gobierno en el costo de vida y la inflación.

-Priorizar los intereses de Estados Unidos.

-Modificar la relación del país con Israel.

La enumeración expuso el malestar de una parte del electorado republicano con la política exterior de Trump y con la situación económica. La guerra, además de su costo político, impactó sobre los precios internacionales de la energía y profundizó las preocupaciones por la inflación.

Una crítica que profundiza las diferencias con Trump

El mensaje de Vance también incluyó una defensa de Rachel Campos Duffy, conductora de Fox News y esposa del secretario de Transporte, Sean Duffy. El vicepresidente cuestionó los ataques que había recibido por pedir una salida diplomática al conflicto con Irán.

“Resultó que su consejo político era sensato”, escribió.

Además, anticipó que en los próximos meses habrá intentos de explicar la derrota con argumentos que, a su juicio, no reflejarán las verdaderas razones del resultado. En ese contexto, advirtió sobre la posibilidad de que dirigentes del establishment republicano impulsen una amnistía migratoria como respuesta al revés electoral.

Vance se mostró dispuesto a revisar algunos aspectos de la política migratoria, como concentrar los controles en las empresas que contratan trabajadores en situación irregular, pero rechazó una amnistía. “Cualquiera que impulse la amnistía les está mintiendo”, afirmó.

El tramo más contundente de su publicación estuvo dirigido a quienes defienden la continuidad de la guerra. “Si quieren argumentar que valió la pena perder el Senado por los próximos seis años, háganlo. Estén de acuerdo o no, eso al menos es honesto”, planteó.

Minutos después, Donald Trump Jr., hijo del presidente, compartió el mensaje del vicepresidente y expresó su respaldo: “Cada palabra de esto es 100, 100, 100”.

Trump reconoció el impacto de Irán, pero defendió la ofensiva

El presidente también se refirió al resultado electoral y admitió que la guerra pudo haber perjudicado a su partido. Sin embargo, sostuvo que los estadounidenses comprendieron la importancia de las acciones militares contra Irán.

“Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”, afirmó en una entrevista con Fox News.

Trump justificó la ofensiva al señalar que Estados Unidos no puede permitir que Irán, al que calificó como el principal patrocinador estatal del terrorismo, desarrolle un arma nuclear.

Horas antes de la votación, el mandatario había dicho al Financial Times que no tenía planes inmediatos de atacar nuevamente a Irán, aunque aseguró que el país estaba preparado para hacerlo si resultaba necesario. El lunes, fuerzas estadounidenses habían bombardeado objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en una operación que Washington presentó como defensiva.

En paralelo, según la información publicada por La Nación, Trump anunció el mismo día de los comicios que pondría fin a un acuerdo de asistencia en materia de seguridad con Israel, que contemplaba el envío anual de 3.800 millones de dólares hasta 2028.

La derrota abrió una disputa por el rumbo del Partido Republicano

Los resultados de las elecciones de medio término profundizaron la crisis política del oficialismo. Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, con 228 bancas en Diputados y 54 en la Cámara alta, de acuerdo con el recuento informado.

La derrota dejó al Gobierno de Trump frente a un Congreso controlado por la oposición y abrió interrogantes sobre la capacidad del presidente para avanzar con su agenda legislativa durante el resto de su mandato.

En ese escenario, las declaraciones de Vance adquirieron un peso particular: no se trató solamente de un análisis electoral, sino de una crítica a una de las decisiones centrales de la política exterior de Trump. Mientras el presidente defendió la ofensiva y relativizó su costo electoral, su vicepresidente sostuvo que la guerra fue el factor decisivo para que una parte de los votantes republicanos les diera la espalda.

Lectura rápida

¿Qué provocó la disputa interna en el Partido Republicano? La derrota en las elecciones de medio término provocó una fuerte disputa interna en el oficialismo de Estados Unidos.

¿Quién señaló a la guerra con Irán como causa de la derrota? El vicepresidente JD Vance señaló a la guerra con Irán como la principal causa del resultado electoral.

¿Cuándo se produjo la derrota del Partido Republicano? La derrota del Partido Republicano se produjo durante las elecciones de medio término.

¿Dónde se registró un electorado más republicano que demócrata? En Florida, el electorado fue nueve puntos más republicano que demócrata.

¿Por qué los votantes se alejaron del Partido Republicano? Los votantes se alejaron debido a la guerra con Irán, el costo de vida, la inflación, y la política exterior de Trump.

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