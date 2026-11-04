Romer Saucedo, presidente del TSJ de Bolivia, se exilia por amenazas a su vida y persecución política

Buenos Aires, 4 noviembre (NA / Xinhua) -- El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Romer Saucedo, comunicó hoy miércoles que salió del país junto con su familia, al declararse en exilio por denunciar que su libertad y su vida están en riesgo, además de acusar al poder político de tomar de nuevo el control de la justicia.

Saucedo afirmó en un extenso mensaje difundido en redes sociales que decidió abandonar Bolivia por lo que considera una escalada de ataques y una eventual persecución judicial en su contra.

"Mi exilio no significa una renuncia. La Sala Plena del TSJ tiene quórum para funcionar aún sin mi presencia. Retornaré al país cuando las condiciones hayan cambiado, cuando mi libertad y mi vida dejen de estar en peligro", sostuvo.

El magistrado aseguró que salió con su esposa y sus dos hijos, además de asegurar no tener procesos judiciales abiertos, aunque anticipó que según su versión estos podrían iniciarse de forma próxima.

Saucedo acusó al poder político de haber convertido de nuevo a la justicia en un instrumento contra quienes "no comulgan" con sus intereses, al denunciar una estrategia para su descalificación y luego convertirlo en objetivo judicial.

Las denuncias sobre una supuesta persecución, así como la fabricación de pruebas y riesgos contra su vida, corresponden a las declaraciones públicas de Saucedo.

Su salida ha provocado una reacción inmediata en el máximo tribunal del país, órgano colegiado que ha convocado a una reunión de emergencia de la Sala Plena para definir a la persona que asumirá la conducción provisional de la institución.

La situación ocurre semanas después de que Saucedo anunció, el 15 de octubre pasado, su renuncia a la presidencia del TSJ con efecto a partir del 4 de enero de 2027, pero ese mismo día fue elegido el magistrado Carlos Ortega como su sucesor para iniciar funciones a partir de esa fecha.