El conmovedor mensaje de Flor de la V tras el ataque a trabajadoras sexuales trans en Palermo

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- Flor de la V fue una de las voces que se alzó en contra del ataque transfóbico contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. La artista compartió su postura a través de un video en su cuenta de Instagram, además de expresar su rechazo en su programa.

La conductora declaró: "Estoy intentando hacer un video sobre lo que sucedió en Palermo, pero me cuesta hablar del tema porque hace muchos años que no veía una violencia como la que se está atravesando en esta época".

Flor de la V también hizo hincapié en la creciente intolerancia y el odio hacia la comunidad travesti-trans, subrayando la gravedad del ataque. "Lo que sucedió en Palermo con este grupo de chicos que salió a agredir, a perseguir travestis, es algo que a mí me parte el corazón, porque la deshumanización que existe sobre nuestro colectivo es tan enorme que hace que sucedan este tipo de cosas", aseguró.

Agregó que el problema radica en la creencia de que algunas vidas valen más que otras: "Esas personas que perseguían tienen familias, tienen amigos, tienen mamá, tienen papá, tienen hermanos y tienen el derecho a vivir con dignidad".

En su mensaje, Flor de la V hizo un llamado a la sociedad para que no se naturalice la violencia: "No naturalicemos la violencia, porque si una sociedad se empieza a divertir con este tipo de cosas, el problema ya no son solo los agresores, el problema es una sociedad que empieza a naturalizar la crueldad. Justicia por mis compañeras".

La Unidad de Flagrancia Norte del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (MPF CABA) ha iniciado una investigación de oficio por lo sucedido en los Bosques de Palermo. El expediente se abrió tras la lesión de un adolescente de 14 años, quien recibió atención en el Hospital Fernández por un corte superficial y un traumatismo craneoencefálico leve.