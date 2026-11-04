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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará temperaturas que oscilarán entre 17° y 24°. La jornada se caracterizará por un cielo parcialmente nublado y alta humedad.

04/11/2026 | 00:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

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Este miércoles 4 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se prepara para un día con temperaturas que oscilarán entre los 17° y 24°. Las condiciones meteorológicas indican un cielo con nubes rotas, lo que permitirá la entrada de algo de sol durante el día.

En cuanto a las condiciones actuales, la temperatura se encuentra en 18°, con una sensación térmica de 19°. La humedad es alta, alcanzando el 94%, lo que puede generar una sensación de bochorno en algunos momentos. La visibilidad es óptima, con 10,000 metros, y el viento sopla a 0.45 m/s desde el oeste.

Para el día de hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 17° y la máxima alcance los 24°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día caluroso y húmedo.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 5 de noviembre la temperatura mínima será de 14° y la máxima de 27°, con cielo despejado. El viernes 6 de noviembre, en cambio, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 16° y máximas de 22°. Para el fin de semana, se espera un descenso en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 18° el sábado, y mínimas de 11° y máximas de 17° el domingo, con cielo despejado.

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