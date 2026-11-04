Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Mendoza disfrutará de un clima mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 12° y 21°, ofreciendo un día agradable para los mendocinos.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo es de few clouds, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se mantiene en 17°, mientras que la humedad es del 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2.57 m/s desde el sur.

Para el día de hoy, se espera una mínima de 12° y una máxima de 21°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán estables, lo que contribuirá a un ambiente agradable. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el jueves 5 de noviembre la temperatura mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 29°, con posibilidad de light rain. El viernes 6 de noviembre, las temperaturas oscilarán entre 15° y 22°, también con pronóstico de light rain. Para el fin de semana, se espera una mínima de 10° y una máxima de 15° el sábado, con moderate rain, y el domingo 8 de noviembre, el clima mejorará con un cielo despejado y temperaturas entre 11° y 23°.