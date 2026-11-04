El consumo de alimentos ultraprocesados en niños se asocia a una respuesta cerebral preocupante

Un reciente estudio indicó que el consumo de alimentos ultraprocesados (UPFs) puede influir en el desarrollo cerebral de los niños, favoreciendo el aumento de peso. La investigación, realizada por científicos de la Universidad del Sur de California (USC), analizó a 46 niños de entre 7 y 10 años y descubrió que aquellos que ingirieron más UPFs mostraron una mayor actividad en el sistema de recompensa del cerebro al observar alimentos tentadores, como galletas y papas fritas. Estas respuestas cerebrales intensificadas se relacionaron con aumentos significativos en la grasa corporal y el índice de masa corporal (IMC) un año después, sugiriendo que la sensibilidad del cerebro a las señales alimentarias podría explicar la asociación entre las dietas ultraprocesadas y la obesidad.

Los alimentos ultraprocesados abarcan productos comunes como cereales de desayuno, pan envasado y sopas instantáneas. Están diseñados para ser atractivos y convenientes, además de tener una larga vida útil. Muchos de ellos contienen edulcorantes artificiales, colorantes y otros ingredientes raramente utilizados en la cocina casera. En Estados Unidos, estos productos representan aproximadamente el 67% de las calorías consumidas por los niños.

Investigaciones anteriores han vinculado el consumo de alimentos ultraprocesados con la obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, los científicos aún buscan comprender los procesos biológicos que podrían explicar estas conexiones. Este nuevo estudio, respaldado en parte por los Institutos Nacionales de Salud, combinó imágenes por resonancia magnética (IRM), evaluaciones dietéticas y mediciones de la composición corporal de los niños para explorar el papel de la respuesta cerebral a los alimentos.

La autora principal del estudio, Kathleen A. Page, doctora en medicina y pediatría, y co-jefa de la División de Endocrinología y Diabetes de la USC, enfatizó que "el cerebro de los niños aún se está desarrollando, y en este período, las preferencias alimentarias están formándose. Es crucial entender estos procesos en la infancia, ya que intervenir temprano podría marcar una diferencia real".

Para investigar estas conexiones, el equipo de investigación estudió a los 46 niños en el contexto del estudio BrainChild, que examina los factores que contribuyen a la diabetes y la obesidad. Todos los participantes tenían un peso saludable al inicio del estudio, lo que permitió a los científicos investigar señales de advertencia antes de que se desarrollara el exceso de peso.

Al inicio del estudio, los niños se sometieron a escaneos cerebrales mientras miraban imágenes de alimentos atractivos. Los investigadores también recopilaron información sobre sus dietas y registraron varias medidas de salud, incluyendo el IMC, el porcentaje de grasa corporal y la circunferencia de la cintura. Después de un año, el equipo volvió a medir estas características físicas para identificar cambios.

Los escaneos cerebrales revelaron un patrón notable. Los niños que consumieron mayores cantidades de alimentos ultraprocesados mostraron una mayor actividad en el estriado dorsal al observar imágenes de alimentos. Esta región del cerebro ayuda a regular la recompensa y la motivación, lo que la hace particularmente relevante para entender cómo las personas responden a los alimentos deseables.

Es importante destacar que los niños con respuestas más fuertes en esta región cerebral tendieron a experimentar mayores aumentos en el IMC y el porcentaje de grasa corporal en el año siguiente. Los hallazgos sugieren que una mayor sensibilidad a las señales alimentarias podría ser un factor que conecta las dietas ultraprocesadas con el aumento de peso posterior.

Al final del estudio, los niños que consumieron más alimentos ultraprocesados generalmente tenían un IMC más alto, un mayor porcentaje de grasa corporal y una circunferencia de cintura más amplia. Los investigadores examinaron si las diferencias en la actividad cerebral podían ayudar a explicar estas asociaciones. Al ajustar su análisis para considerar las respuestas de los niños en el estriado dorsal, la relación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y el IMC se debilitó en un 31%. La asociación correspondiente con el porcentaje de grasa corporal disminuyó en un 44%.

Estas reducciones sugieren que la respuesta de recompensa del cerebro podría ayudar a explicar parte de la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y los cambios en la composición corporal. Aunque los resultados no demuestran que estos alimentos alteren directamente la función cerebral, ofrecen una posible explicación biológica para una asociación observada en investigaciones anteriores.

La doctora Page comentó: "Este estudio va más allá de simplemente entender que los UPFs afectan el aumento de peso; nos brinda información sobre las bases neurobiológicas que podrían vincular estos alimentos con la composición corporal a lo largo del tiempo".

Los investigadores advirtieron que mejorar las dietas de los niños no puede depender únicamente de las familias individuales. Los productos ultraprocesados son a menudo económicos, fácilmente accesibles y fáciles de preparar, lo que los convierte en opciones prácticas para los hogares que enfrentan limitaciones financieras o de tiempo. "Cambiar el entorno alimentario para ayudar a las personas a acceder a alimentos más saludables y mínimamente procesados es una parte importante de la solución", afirmó Page.

Sin embargo, también existen limitaciones importantes a considerar. Dado que el estudio fue observacional, no puede determinar si el consumo de alimentos ultraprocesados causa directamente una mayor actividad cerebral o un aumento de peso. Los hallazgos establecen relaciones entre estos factores, pero se necesita más investigación para determinar si uno causa al otro.

La doctora Page espera abordar esa cuestión en un futuro estudio de intervención. La investigación propuesta proporcionaría a los niños que consumen regularmente alimentos ultraprocesados alternativas más mínimamente procesadas. Los científicos podrían examinar si cambiar sus dietas afecta cómo sus cerebros responden a las imágenes de alimentos y si las diferencias están asociadas con una reducción en el aumento de peso.

Mientras tanto, el estudio BrainChild continuará siguiendo a los participantes a medida que atraviesan la pubertad y entran en la adultez temprana. Al monitorear el desarrollo cerebral, la composición corporal, los patrones dietéticos y la salud general a lo largo del tiempo, los investigadores esperan obtener una imagen más clara de cómo la nutrición en la infancia puede influir en la salud a largo plazo.

El estudio fue liderado por la doctora Page junto a Jasmin M. Alves, Ella Morgan, Brendan Angelo, Kianna Le y Jared Smith de la División de Endocrinología y Diabetes, Departamento de Medicina e Instituto de Investigación y Obesidad de Diabetes de la USC. Otros colaboradores incluyeron a Kay Jann del Instituto de Neuroimagen e Informática de USC y a Ting Chow y Anny H. Xiang del Departamento de Investigación y Evaluación de Kaiser Permanente en California.

El financiamiento provino de un premio Pathway Accelerator de la Asociación Americana de Diabetes y de los Institutos Nacionales de Salud.