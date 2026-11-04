Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de lloviznas ligeras, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 18°. La humedad es del 88%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. A lo largo del día, las condiciones de llovizna ligera persistirán, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos. La humedad alta y el viento suave desde el suroeste también serán características del día. La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un clima variado. El jueves 5 de noviembre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 27°. Para el viernes 6, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 28°. El sábado 7, se espera una jornada de lluvias moderadas, con mínimas de 13° y máximas de 17°. El domingo 8, las temperaturas descenderán, con mínimas de 12° y máximas de 21°, y se pronostican lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se espera un cielo despejado con mínimas de 13° y máximas de 25°.