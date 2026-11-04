En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este miércoles 4 de noviembre

Este miércoles 4 de noviembre, Córdoba presenta un clima con lloviznas y temperaturas que oscilarán entre 17° y 25°. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 88%.

04/11/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Alertas

No se reportan alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de lloviznas ligeras, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica se siente ligeramente más alta, alcanzando los 18°. La humedad es del 88%, lo que contribuye a una atmósfera bastante húmeda. La visibilidad es de 8000 metros y el viento sopla a 3.6 m/s desde el suroeste.

El clima hoy miércoles 4 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 25°. A lo largo del día, las condiciones de llovizna ligera persistirán, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos. La humedad alta y el viento suave desde el suroeste también serán características del día. La presión atmosférica se mantiene en 1010 hPa, lo que indica estabilidad en las condiciones meteorológicas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un clima variado. El jueves 5 de noviembre, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 27°. Para el viernes 6, se prevén lluvias ligeras, con mínimas de 17° y máximas de 28°. El sábado 7, se espera una jornada de lluvias moderadas, con mínimas de 13° y máximas de 17°. El domingo 8, las temperaturas descenderán, con mínimas de 12° y máximas de 21°, y se pronostican lluvias ligeras. Finalmente, el lunes 9 de noviembre, se espera un cielo despejado con mínimas de 13° y máximas de 25°.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf