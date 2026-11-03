Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 3 de noviembre
Hoy, 3 de noviembre de 2026, las cotizaciones del dólar muestran variaciones significativas. El dólar oficial se cotiza a $1.520 para compra y $1.570 para venta, mientras que el blue se sitúa en $1.545 y $1.565.
FOTO: Dólar
El dólar oficial en Argentina cierra su cotización del día en $1.520 para compra y $1.570 para venta. Esta es la tasa que se utiliza para las transacciones bancarias y operaciones formales, y es fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El dólar blue, que refleja el mercado paralelo, se encuentra un poco más alto, con un precio de $1.545 para compra y $1.565 para venta. Esta cotización es importante para muchos argentinos que buscan comprar divisas en un contexto de restricciones cambiarias o para aquellos que necesitan dólares para operar en el mercado internacional.
Además del oficial y el blue, existen otras modalidades de compra de dólares que tienen su impacto en la economía. Uno de ellos es el dólar Bolsa, que se cotiza a $1.568,2 para compra y $1.569,9 para venta. Este tipo de cambio se utiliza principalmente en operaciones financieras y en la compra de acciones.
Por otro lado, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que se utiliza para sacar capital del país de forma legal, está ubicado en $1.661,8 para compra y $1.662,5 al momento de la venta. Esta cotización es particularmente relevante para empresas que operan en el mercado internacional.
En el ámbito de la criptoeconomía, el dólar cripto se ofrece a $1.657,7 para compra y $1.661,83 para venta, reflejando la relación entre el dólar y las criptomonedas como Bitcoin y Ethereum.
Otro tipo de cotización importante es la del dólar tarjeta, destinado a operaciones donde se utilizan tarjetas para compras en el exterior, que alcanza los $1.976 para compra y $2.041 para venta, marcando un precio considerablemente más alto debido a impuestos adicionales como el Impuesto PAIS y la percepción del 35% a cuenta de impuesto a las ganancias.
Las variaciones en las cotizaciones se producen por diversos factores, entre los que se incluyen la oferta y demanda de dólares, la política económica del gobierno, y las expectativas del mercado sobre la inflación y la estabilidad económica. En un contexto de alta inflación como el que enfrenta Argentina, los precios del dólar tienden a aumentar, lo que impacta en la economía doméstica y en el poder adquisitivo de los ciudadanos.
Lectura rápida
¿Qué cotización tiene el dólar oficial hoy?
El dólar oficial cierra a $1.520 para compra y $1.570 para venta.
¿A cuánto está el dólar blue?
El dólar blue se sitúa en $1.545 para compra y $1.565 para venta.
¿Qué es el dólar CCL?
El dólar Contado con Liquidación se cotiza a $1.661,8 para compra y $1.662,5 para venta.
¿Cuál es el precio del dólar tarjeta?
El dólar tarjeta se ofrece a $1.976 para compra y $2.041 para venta.
¿Qué factores afectan al tipo de cambio en Argentina?
La oferta y demanda, la inflación, y la política económica del gobierno son determinantes.