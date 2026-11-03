"¿Qué es usar la IA?": el planteo de un especialista ante el presunto 'boom' argentino

Argentina se ubicó en el primer puesto entre los países relevados en cuanto al uso semanal de inteligencia artificial generativa. Según el informe 2026 del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el 68% de los argentinos utiliza estas herramientas al menos una vez por semana. La cifra representa un crecimiento significativo respecto de los años anteriores: en 2024 el porcentaje era del 21% y en 2025 había alcanzado el 51%.

Sin embargo, detrás de este avance aparece una contradicción: el país también se encuentra entre los que presentan menores niveles de alfabetización en inteligencia artificial. Es decir, la incorporación de estas herramientas a la vida cotidiana avanza a un ritmo mayor que el conocimiento sobre su funcionamiento y sus posibilidades.

Sobre este escenario habló Freddy Vivas, CEO de Rocking Data, profesor e ingeniero especializado en inteligencia artificial, en una entrevista en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario en la que analizó el alcance de las nuevas tecnologías y las dificultades que todavía existen para incorporarlas de manera adecuada.

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"Yo creo que sí, la verdad", respondió al ser consultado sobre si Argentina efectivamente utiliza inteligencia artificial en la magnitud que señala el estudio. Sin embargo, inmediatamente introdujo un matiz: "¿Qué es usar? ¿Para qué?". Para explicarlo, comparó el uso de estas herramientas con ir al gimnasio: "Hay gente que va cinco veces por semana y que le da un uso serio al gimnasio y yo voy dos horas por semana. Entonces, ¿qué es usar el gimnasio? ¿Qué es usar IA?".

En esa línea, cuestionó algunas prácticas cotidianas que se presentan como ejemplos de incorporación tecnológica. "Veo gente que te responde un mensaje de WhatsApp usando ChatGPT o gente que responde comentarios del LinkedIn usando ChatGPT o Claude o cualquier herramienta", señaló. Y agregó: "No perdamos esa cosa de ¿cómo escribo yo?, ¿cómo me expreso?". Para el especialista, delegar ese tipo de actividades puede representar un mal uso de la inteligencia artificial.

Vivas también vinculó la rápida expansión de estas herramientas con una característica propia de la dinámica laboral argentina: la necesidad de resolver problemas con recursos limitados. "En muchas empresas, personas trabajando, usando tecnología de inteligencia artificial, lo que más veces ves es: 'Che, la verdad, no tengo equipo que me ayude a hacer esto, no tengo una persona que me haga esto. Bueno, puedo usar la IA para hacer esto'", explicó.

En ese sentido, consideró que algunas veces puede ser una buena solución, mientras que en otras funciona como una forma de compensar carencias organizativas. "Hay un poco de esa lógica de encontrar en una herramienta que pagando 20 dólares, que no es mucho dinero para una persona que está trabajando", describió.

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Frente a ese escenario, puso el foco en la responsabilidad de las empresas a la hora de incorporar estas tecnologías. "La empresa te dé una herramienta que la configure de forma segura, que te explique cómo usarla, para qué datos subir, qué datos no", sostuvo. Además, fue claro respecto de las licencias: "Si estás usando para trabajar, no deberías usar una licencia gratuita".

Otro de los puntos centrales de la entrevista fue la diferencia entre la velocidad de adopción y el nivel de conocimiento. Consultado sobre los bajos índices de alfabetización en inteligencia artificial que registra Argentina, Vivas advirtió: "Eso puede ser peligroso".

"Si, por ejemplo, estás trabajando, ¿qué datos sí podés subir a una IA? ¿Qué datos no podés subir? Si lo subís, ¿cómo los tenés que subir? ¿Cómo desconfiar de la IA, pero no porque la IA sea mala, sino porque vos tenés que tener un criterio sobre lo que estás obteniendo?", planteó.

Para el especialista, la capacidad de evaluar los resultados es indispensable: "Si no entendés lo que estás trabajando en un proyecto de IA, con una IA, por ejemplo, estás dejando muchos agujeros a que por ahí lo que estás haciendo no sirva o esté mal". Y remarcó: "Ese criterio no lo podemos perder de ninguna forma porque creo que si no nos engaña, nos vamos a arrepentir".

Al referirse a la incorporación de inteligencia artificial en el ámbito empresarial, Vivas contó que trabaja cotidianamente con organizaciones que buscan aprovechar mejor las herramientas disponibles. Mencionó plataformas como Copilot, de Microsoft; Claude; ChatGPT y Gemini, de Google, que ya forman parte de distintos entornos laborales.

"Una compañía agarra y dice: 'Bueno, tenemos Copilot, usémoslo bien'. ¿Y qué significa usarlo bien?", explicó. Entre las posibilidades mencionó el análisis de planillas de ventas, la elaboración de tableros de información, la automatización de tareas y la posibilidad de mejorar los datos disponibles para los vendedores antes de visitar a sus clientes.

"Podés hacer que algo que todos los días te llevaba dos horas de trabajo te lleve diez minutos o podés hacer que un vendedor tenga mejor información de cada cliente que va a ir a visitar todos los días", ejemplificó.

Sin embargo, advirtió que para llegar a esos resultados no alcanza con disponer de una herramienta. "Para llegar a eso hay que trabajar, hay que hacer un proceso de entender, bueno, a ver qué tenemos, qué podemos mejorar", señaló. Y destacó que se trata de "un proceso netamente humano y de gente que entiende del trabajo cotidiano".

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La seguridad de la información fue otro de los ejes abordados durante la charla, especialmente ante la posibilidad de que trabajadores de sectores financieros, bancarios o de salud compartan datos sensibles con estas plataformas.

Frente a la idea de que la inteligencia artificial puede resolver cualquier problema sin necesidad de conocimientos previos, Vivas fue categórico: "Esa es una falacia". Y explicó: "Una persona que estudió ingeniería de software o ciencia de la computación o cualquier carrera, es la persona idónea para que dentro de una empresa haga eso que vos decís".

En relación con la protección de la información, enumeró algunas de las tareas que requieren conocimientos técnicos específicos: "Que un sistema tenga un usuario que pueda acceder a ver una cosa, otro que no, que la información esté confidencial, privada, segura, que evitemos todas las intrusiones de hackers que va a empezar a haber cada vez más".

Finalmente, cuestionó la idea de que cualquier persona puede resolver cuestiones complejas de seguridad informática simplemente utilizando una herramienta de inteligencia artificial: "Eso lo va a hacer una persona que no sabe nada de IA con ChatGPT. No, no lo va a hacer bien porque no tiene una formación en eso".

Entrevista de Lucas Correa.-