Investigación a Jesús Owono por el fallecimiento de Jesús de Miguel en un partido de fútbol

Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) -- La Justicia en España, junto con los tribunales de Canarias, ha iniciado una investigación contra el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, por un posible homicidio imprudente leve. Esto surge tras el fatal incidente ocurrido con el delantero del Tenerife, Jesús de Miguel, quien falleció el martes a los 30 años después de sufrir un paro cardiorrespiratorio, el cual se desencadenó por un rodillazo durante un partido de la Segunda División.

La Policía Nacional ha abierto diligencias de oficio, un procedimiento estándar ante cualquier muerte que no sea natural, como ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Sin embargo, es importante destacar que este procedimiento inicial no implica una acusación formal contra el futbolista de 25 años, ni asegura que vaya a ser procesado o condenado.

De acuerdo con el artículo 142 del Código Penal español, las penas por homicidio imprudente grave oscilan entre uno y cuatro años de prisión, mientras que los casos de imprudencia menos grave pueden ser sancionados con multas de tres a dieciocho meses.

Expertos legales y medios locales han señalado la dificultad de establecer responsabilidades penales en este tipo de situaciones, debido a la falta de precedentes en España respecto a futbolistas que hayan sido procesados por acciones fortuitas en deportes de contacto. La clave radica en determinar si existió una conducta imprudente relevante y si el desenlace trágico era previsible y evitable.

En el ámbito deportivo, el artículo 102 del Código Disciplinario de la Federación Española de Fútbol contempla suspensiones de entre cuatro y doce partidos para acciones violentas que causen lesiones graves. Por lo tanto, Owono podría enfrentar la máxima sanción de doce partidos, aunque esto dependerá de los organismos competentes y no se aplica automáticamente por la muerte del rival.

La abogada especialista en derecho deportivo, Mariana Galván, ha destacado que el caso se divide en tres áreas: deportiva, penal y laboral. La autopsia será crucial para esclarecer los hechos, ya que el hecho de que la pelota estuviera en juego podría favorecer al arquero en la evaluación de su culpabilidad. Sin embargo, él deberá presentarse ante los tribunales para ofrecer su versión de los hechos.

Además, Galván ha subrayado que este incidente sin precedentes debería impulsar a la IFAB a revisar y reforzar las normativas de protección para los futbolistas en jugadas de alto riesgo.

El impacto emocional en Jesús Owono ha sido considerable. Desde el FC Andorra han señalado que el jugador nunca tuvo la intención de causar daño a su adversario y que se mantuvo informado sobre la salud de de Miguel mientras este estaba en terapia intensiva.

Después de confirmarse el fallecimiento, Owono optó por cerrar sus cuentas en redes sociales debido a los ataques y comentarios hostiles que recibió de algunos aficionados. Además, planea contactar en privado a los familiares de la víctima para ofrecerles sus condolencias en el momento adecuado.